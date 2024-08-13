«Часто згадують ці міста в своїх пропагандистських роликах»: полковник СБУ назвав стратегічні цілі росіян на півдні України

Поки в світі розмірковують, як російський агресор відповість на рейд ЗСУ в Курську область, ситуація на сході України залишається гострою.

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Найближча оперативна мета путіна — вийти на кордони Донецкой та Луганської областей до кінця поточного року, а стратегічна ціль — південь України. Таку думку озвучив народний депутат, захисник Донецького аеропорту, полковник СБУ Роман Костенко в інтерв’ю «УП».

«Із тих всіх завдань, які вони собі ставили на початку вторгнення, і які в них залишились на даний момент на реалізації — це Донецька, Луганська область у адміністративних кордонах, для того щоб можна було щось продати в себе і всім показати, що це було основне завдання», — говорить Костенко.

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Також, за його словами, росіяни хочуть зберегти сухопутний коридор — Крим, тому що для них це важливо.

«І моя точка зору, що наступна історія — це південь України. Вони однозначно будуть намагатися захопити Миколаївську та Одеську область. Для них це стратегічний напрямок, бо це Чорне море. Вони розуміють, що і життєздатність нашої країни залежить від того, хто контролює південь. І взагалі вони вважають ці землі історичними, тому що це їхній вихід у Європу. Там багато нюансів, за які вони хочуть триматись. Тому вони в своїх пропагандистських роликах Одесу з Миколаєвом часто згадують. Я вважаю, що для них це стратегічне питання, вихід до Придністров’я через Одесу і Миколаїв», — прокоментував полковник СБУ.

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Відповідаючи на запитання, про який проміжок часу йдеться, Костенко сказав, що це бути як і через рік, так і через 10 років.

«Ми ж не знаємо, як зараз закінчиться війна. Вона закінчиться через певний проміжок, коли ми будемо завдавати їм втрати, їм буде дуже боляче, і вони скажуть: „Давайте миритися, бо ми не можемо далі вести бойові дії, бо нас задавили санкції, в нас багато загинуло, ми втратили весь військовий потенціал“. Але якщо прийде хтось третій і скаже: „Давайте ми вас помиримо“, як правило, такий мир, він досить довго не триває», — наголосив військовий.

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Але, за його словами, може бути й третій варіант, який навіть не хочеться уявляти.

«Може бути третій варіант, який, звичайно, для нас найгірший. Коли все-таки без миру вони продавлюють нас і змушують йти на якісь поступки. Цього навіть уявляти не хочу», — сказав Костенко.

Він додав, що коли в інфополі точаться розмови про перемир’я або про якесь там питання залагодження конфлікту, ми маємо зрозуміти одне: росія зараз в тому положенні, коли вона не піде на перемовини на наших мовах або на чиїхось умовах.

«Вона (росія. — Авт.) має тактичну ініціативу, вона зараз має більший ресурс, вона зараз бачить, що це рік виборів (в США — Авт.). Вона намагається маніпулювати деякими політичними елітами і буде робити все для того, щоб у цих перемовинах ми програли. Якщо з росією і розмовляти, то тільки тоді, коли ініціатива буде за нами, вони зазнають великих втрат, будуть задавлені санкціями. І я думаю, що наше політичне керівництво має це розуміти. Зараз у цій ситуації розмовляти з росією — це йти на поступки і переносити війну на трошки далі, але з іншими наслідками», — резюмував Костенко.

Раніше «ФАКТИ» публікували думку військового аналітика про плани путіна досягти прориву до кінця року: «Шансу в нас може й не бути».

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