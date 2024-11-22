41.11 / 41.64 43.17 / 43.91
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Погода

Сніг, мокрий сніг, дощ: якої погоди чекати на вихідних в Україні

15:04 22 листопада 2024
Мокрий сніг

На території України вже кілька днів владарює холодний атмосферний фронт, який приніс зокрема і в Київ, потужні опади. Не доводиться сподіватися на милість природи і надалі — згідно з прогнозом синоптикині Наталки Діденко, вдень 23 листопада основна частина опадів припаде на Лівобережжя, а захід та північ звільнятимуться від снігу та дощу поступово.

Крім того, у суботу та неділю збережеться рвучкий і сильний вітер.

Температура повітря і вночі, і вдень в Україні коливатиметься близько нуля, хіба що в суботу на півдні денна температура сягне +4+9 градусів, а на сході — навіть +9+15 градусів.

Поточна синоптична карта Європи

РЕКЛАМА

У Києві в суботу, 23 листопада, очікується мокрий сніг, який до неділі завершиться. Останній же день тижня опадів не обіцяє. Втім збережеться північно-західний вітер. Вночі очікується 0−2 морозу, вдень — від 0 до 2 градусів тепла.

Нагадаємо, що цьогорічна осінь і так видалася для України дуже теплою і притаманні сезону температури прийшли лише у листопаді.

РЕКЛАМА

135

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Просто засипле грошима: яким знакам зодіака пощастить розбагатіти у 2025 році

Ксенія Мішина та Юрій Ткач

Буду сумувати: пара популярних ведучих залишила ранкове шоу

Пітт

Бред Пітт дуже злий: актор прокоментував, навіщо Анджеліна Джолі вивела на публіку їхнього сина Нокса

Спірс

Більше ніякої «Брітні Спірс»: відома співачка змінила ім’я у соціальних мережах

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту