Сніг, мокрий сніг, дощ: якої погоди чекати на вихідних в Україні

На території України вже кілька днів владарює холодний атмосферний фронт, який приніс зокрема і в Київ, потужні опади. Не доводиться сподіватися на милість природи і надалі — згідно з прогнозом синоптикині Наталки Діденко, вдень 23 листопада основна частина опадів припаде на Лівобережжя, а захід та північ звільнятимуться від снігу та дощу поступово.

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Крім того, у суботу та неділю збережеться рвучкий і сильний вітер.

Температура повітря і вночі, і вдень в Україні коливатиметься близько нуля, хіба що в суботу на півдні денна температура сягне +4+9 градусів, а на сході — навіть +9+15 градусів.

Поточна синоптична карта Європи

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У Києві в суботу, 23 листопада, очікується мокрий сніг, який до неділі завершиться. Останній же день тижня опадів не обіцяє. Втім збережеться північно-західний вітер. Вночі очікується 0−2 морозу, вдень — від 0 до 2 градусів тепла.

Нагадаємо, що цьогорічна осінь і так видалася для України дуже теплою і притаманні сезону температури прийшли лише у листопаді.

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