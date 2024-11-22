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Є секретні способи: як швидко та ефективно почистити гребінець

21:01 22 листопада 2024
Брудна щітка для волосся

Під час війни доглядати за шкірою та волоссям важче. Але брудний гребінець є розсадником бактерій. Розчісування волосся неочищеною щіткою зробить його млявим та жирним на вигляд. На гребінці також регулярно накопичуються залишки косметики для волосся, якою ви користуєтеся, пише ресурс polki.

Тому чищення гребінця для волосся є обов’язковим, незалежно від того, чи це щітка з пластику, натуральної щетини чи якась модна щітка для волосся. Чистіть гребінець принаймні раз на тиждень. Регулярно видаляйте волосся, яке збирається між щетиною або жорсткими виступами.

Злегка намочіть щітку та видаліть все волосся (простіше це зробити, коли волосся мокре). У мисці змішайте трохи теплої води зі столовою ложкою шампуню і 0,5 чайної ложки соди.

Змочіть зубну щітку, яка вам більше не потрібна, у розчин і ретельно очистіть гребінець. Відкладіть його для висихання. Збризніть косметичним спиртом або перекисом водню.

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Ви також можете почистити гребінець за допомогою теплої води і мила. Додайте кілька крапель олії чайного дерева в теплу воду і вимийте цією сумішшю щітку.

Щітку для волосся з натуральної щетини можна мити за допомогою кондиціонера для волосся або шампуню. Тільки будьте обережні, щоб не намочити основу щетини, оскільки щітка швидко пошкодиться. Після чищення гребінця продезінфікуйте його спиртом або водою з оцтом.

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Раніше «ФАКТИ» публікували поради дерматологині, що робити з випадінням волосся восени.

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