Зволожувальний крем та вазелін: як доглядати за шкірою під час війни

Війна багато що змінила у нашому житті. Погоня за модою, нескінченні косметичні процедури зараз виглядають такими другорядними. Тому, коли йдеться про догляд за шкірою, каже дерматологиня Катерина Бабіко, думайте про базові речі, й в першу чергу — про гігієну.

— Старайтесь, коли маєте змогу, помитись, це не тільки важливо як очищення, а й розслабить вас, — пояснює Катерина Бабіко. — Беріть мило, яке є, але, якщо існує вибір, то користуйтесь звичним для вас, дитячим або крем-милом — щоб шкіра не пересушувалась. Часто мийте руки протягом дня. І де б ви не були, намагайтеся слідувати звичній рутині — розчісуйте волосся, фарбуйтесь, слідкуйте за нігтями, голіться, дбайте за себе.

Підтримання базових звичок допоможе зменшити стрес. Продовжуйте, якщо до війни робили, догляд за обличчям, маски, пілінги… Якщо ж відчуваєте, що це обтяжує вас і на це немає сили — не робіть. Ви — дуже красиві.

Старайтесь не проводити зараз агресивних косметичних процедур. Проте ніжні догляди, масаж, якщо ви відчуваєте потребу, можете практикувати. Користуйтесь зволожувальним кремом для обличчя, рук і тіла, це пом'якшить шкіру та буде захищати від зовнішніх подразників.

Не засуджуйте, якщо хтось пішов на манікюр чи доглядові процедури. Людині це може бути важливо для зменшення стресу.

Саме час, за словами лікарки, подумати про захист шкіри від сонячних променів. Важливим також є зручне взуття по сезону. По-перше, мозолі можуть стати вхідними воротами для інфекцій. А, по-друге, перегрівання стоп може привести до проблем зі шкірою.

— Добре просушуйте взуття, ходіть по чужій підлозі у капцях або шкарпетках, — радить Катерина Бабіко. — Останнім часом почастішали укуси бліх, клопів тощо. Не діліться вашими предметами гігієни, а при користуванні чужими — дезінфікуйте. Якщо збираєтесь у дорогу, віддайте перевагу необхідним для вас засобам гігієни, кучу баночок можна не брати. Базові речі гігієни для переміщення: мило, вазелін або зволожувальний крем, станки для гоління, вата, шампунь, рушник, зубна щітка та паста, прокладки (тампони/чаша), вологі серветки, гребінець і ножиці, дезінфікуючий розчин.

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