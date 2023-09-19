«Ця молекула ефективно бореться»: що робити з випадінням волосся восени

Краса волосся — невід'ємна частина іміджу кожної людини. Стреси, неякісні шампуні і відсутність належного догляду призводять до випадіння. Якщо дотримуватися простих правил, можна попередити виникнення подібних проблем, пояснює лікарка-дерматологиня Галина Безкоровайна-Хара. До речі, нагадаємо про надпотужний домашній засіб для швидкого росту волосся від Олени Матвєєвої, результат якого можна побачити з першого застосування.

«Не варто підраховувати кількість волосин, що випадають протягом дня. Бо загальна їх кількість у кожного різна. І для одного нормою є 100 волосин, а для іншого навіть 50 можуть становити проблему. Але є випадки, коли треба бити на сполох і не гаяти часу на «вищу математику», а максимально швидко записатися на прийом до лікаря. Наприклад, ви помітили зменшення загального об’єму волосся, бачите ділянки порідіння волосся або навіть раптову появу осередків без волосся. Ви спостерігаєте появу висипань на шкірі волосистої частини голови.

Але є вид випадіння, що протягом життя не оминає майже кожного з нас — це сезонне випадіння. Навесні чи восени на вашому гребінці залишається значно більше волосин, аніж зазвичай? Або через 2−3 місяці після якогось стресу чи захворювання? Звісно, ці стани теж потребують консультації лікаря, але дещо ви можете зробити самостійно".

Лікарка радить відкорегувати догляд за волоссям — у жодному разі не зменшувати кратність миття, навіть якщо вас лякають жмути волосся у стоці. Шкіра голови та волосся в цей період потребують особливого догляду.

«Підберіть дерматологічний тонізуючий шампунь, який обережно, проте ретельно очищатиме шкіру голови від забруднення та себуму (секрет сальних залоз — Авт.), відновлюватиме шкірний бар'єр і покращуватиме мікроциркуляцію. На поличці в аптеці є спеціально розроблені лінійки проти випадіння волосся з активним інгредієнтом — амінексилом. Ця молекула ефективно бореться із затвердінням колагену навколо волосяної цибулини, забезпечує еластичність волосся та допомагає йому міцно закріпитися в шкірі голови.

Для видимого результату я рекомендую використовувати комплекс засобів — ампули з амінексилом у поєднанні з шампунем. Ампули призначені для зовнішнього використання, курсом не менше як 6 тижнів — для зменшення випадіння волосся, збільшення густоти та зміцнення волосся. Правильний комплексний догляд за шкірою голови, раціональне збалансоване харчування та корекція дефіцитів — це основні сходинки у боротьбі за густе та красиве волосся".

Нагадаємо, як приготувати відвар від випадіння волосся — потрібні корінь лопуха та шишки хмелю.

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