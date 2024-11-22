Чемпіонат України з футболу, 14-й тур, 22—25 листопада: результати та відеоогляди матчів, турнірна таблиця
У п'ятницю, 22 листопада, після жеребкування плей-оф Ліги націй матчем у Львові стартувала програма 14-го туру української футбольної прем'єр-ліги.
Чемпіонат України. 14-й тур
22 листопада (п'ятниця)
«Карпати» (Львів) — «Колос» (Ковалівка) — 1:0 (Бруніньо, 31). Юніорські склади — 2:1.
У 14-му турі УПЛ також зіграють: 23 листопада (субота) — «Ворскла» — ЛНЗ (13:00), «Динамо» — «Чорноморець» (15:30), «Інгулець» — «Шахтар» (18:00)); 24 листопада (неділя) — «Оболонь» — «Кривбас» (13:00), «Верес» — «Олександрія» (15:30), «Рух» — «Лівий берег» (18:00); 25 листопада (понеділок) — «Рух» — «Зоря» (18:00).
Становище команд:
1. «Динамо» — 32 очки (12 матчів);
2. «Олександрія» — 32 (12);
3. «Шахтар» — 26 (12);
4. «Полісся» — 22 (12);
5. «Карпати» — 21 (14);
6. «Кривбас» — 19 (12);
7. ЛНЗ — 18 (13);
8. «Верес» — 15 (13);
9. «Рух» — 15 (12);
10. «Зоря» — 15 (13);
11. «Колос» — 13 (14);
12. «Ворскла» — 13 (13);
13. «Чорноморець» — 12 (13);
14. «Лівий берег» — 9 (13);
15. «Оболонь» — 9 (13);
16. «Інгулець» — 6 (13).
Бомбардири: 7 м'ячів — Олександр Назаренко, Олексій Гуцуляк (обидва — «Полісся»), Георгій Судаков, Артем Бондаренко (обидва — «Шахтар»); 6 — Владислав Ванат («Динамо»); 5 — Ігор Краснопір («Рух»), Олександр Філіппов («Олександрія»); 4 — Ілля Квасниця («Рух»), Амбросій Чачуа («Карпати»), Олександр Зубков («Шахтар»), Микола Шапаренко («Динамо»), Мігел Кампуш («Олександрія»).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Шевченко увійшов до зали слави італійського футболу.
Фото ФК «Карпати»63
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