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Чемпіонат України з футболу, 14-й тур, 22—25 листопада: результати та відеоогляди матчів, турнірна таблиця

19:56 22 листопада 2024
Карпати&nbsp;— Колос

У п'ятницю, 22 листопада, після жеребкування плей-оф Ліги націй матчем у Львові стартувала програма 14-го туру української футбольної прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 14-й тур

22 листопада (п'ятниця)

«Карпати» (Львів) — «Колос» (Ковалівка) — 1:0 (Бруніньо, 31). Юніорські склади — 2:1.

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У 14-му турі УПЛ також зіграють: 23 листопада (субота) — «Ворскла» — ЛНЗ (13:00), «Динамо» — «Чорноморець» (15:30), «Інгулець» — «Шахтар» (18:00)); 24 листопада (неділя) — «Оболонь» — «Кривбас» (13:00), «Верес» — «Олександрія» (15:30), «Рух» — «Лівий берег» (18:00); 25 листопада (понеділок) — «Рух» — «Зоря» (18:00).

Становище команд:

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1. «Динамо» — 32 очки (12 матчів);

2. «Олександрія» — 32 (12);

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3. «Шахтар» — 26 (12);

4. «Полісся» — 22 (12);

5. «Карпати» — 21 (14);

6. «Кривбас» — 19 (12);

7. ЛНЗ — 18 (13);

8. «Верес» — 15 (13);

9. «Рух» — 15 (12);

10. «Зоря» — 15 (13);

11. «Колос» — 13 (14);

12. «Ворскла» — 13 (13);

13. «Чорноморець» — 12 (13);

14. «Лівий берег» — 9 (13);

15. «Оболонь» — 9 (13);

16. «Інгулець» — 6 (13).

Бомбардири: 7 м'ячів — Олександр Назаренко, Олексій Гуцуляк (обидва — «Полісся»), Георгій Судаков, Артем Бондаренко (обидва — «Шахтар»); 6 — Владислав Ванат («Динамо»); 5 — Ігор Краснопір («Рух»), Олександр Філіппов («Олександрія»); 4 — Ілля Квасниця («Рух»), Амбросій Чачуа («Карпати»), Олександр Зубков («Шахтар»), Микола Шапаренко («Динамо»), Мігел Кампуш («Олександрія»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Шевченко увійшов до зали слави італійського футболу.

Фото ФК «Карпати»

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