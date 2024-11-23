Кабмін, який нещодавно затвердив нові правила бронювання від мобілізації, схвалив два законопроєкти з підтримки ветеранів та вшанування подвигу захисників і захисниць України.

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Перший з них, за словами прем'єрміністра Дениса Шмигаля, стосується виплат родинам загиблих цивільних захисників України.

«На початку повномасштабної війни багато українців взяли зброю до рук та захищали державу в статусі цивільних осіб. Для родин таких загиблих цивільних передбачена виплата в розмірі 1,9 млн грн. Ми пропонуємо збільшити її до 15 млн грн», — зазначив він.

Другий законопроєкт стосується реабілітації та адаптації ветеранів. Йдеться про розвиток ветеранського спорту. «Посилюємо спроможність Мінветеранів у цьому напрямку та використання наявної мережі спортивних закладів для ветеранів», — сказав Денис Шмигаль та додав: «Уряд активно розвиває наявні ветеранські програми та постійно запроваджує нові. Наступного року в державному бюджеті закладено 10,5 млрд грн на підтримку ветеранів».

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Нагадаємо, що нещодавно уряд змінив правила виплати одноразової грошової допомоги рідним бійців, які зникли безвісти та згодом були оголошені померлими. Річ у тому, що раніше рідні захисника мали отримати ці гроші протягом трьох років від дати смерті, зазначеної у відповідному свідоцтіві. Але до оголошення людини померлою судом могло пройти багато часу і люди втрачали право на виплати. Віднині рідні таких військових зможуть отримати одноразову грошову допомогу протягом трьох років з моменту набрання чинності судового рішення.

Фото зі сторінки Дениса Шмигаля у соцмережах

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