41.20 / 41.65 43.18 / 43.88
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Кабмін хоче підвищити розмір допомоги сім'ям загиблих цивільних — захисників України: скільки пропонують виплачувати

11:59 23 листопада 2024
Кабмін

Кабмін, який нещодавно затвердив нові правила бронювання від мобілізації, схвалив два законопроєкти з підтримки ветеранів та вшанування подвигу захисників і захисниць України.

Перший з них, за словами прем'єрміністра Дениса Шмигаля, стосується виплат родинам загиблих цивільних захисників України.

«На початку повномасштабної війни багато українців взяли зброю до рук та захищали державу в статусі цивільних осіб. Для родин таких загиблих цивільних передбачена виплата в розмірі 1,9 млн грн. Ми пропонуємо збільшити її до 15 млн грн», — зазначив він.

Другий законопроєкт стосується реабілітації та адаптації ветеранів. Йдеться про розвиток ветеранського спорту. «Посилюємо спроможність Мінветеранів у цьому напрямку та використання наявної мережі спортивних закладів для ветеранів», — сказав Денис Шмигаль та додав: «Уряд активно розвиває наявні ветеранські програми та постійно запроваджує нові. Наступного року в державному бюджеті закладено 10,5 млрд грн на підтримку ветеранів».

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що нещодавно уряд змінив правила виплати одноразової грошової допомоги рідним бійців, які зникли безвісти та згодом були оголошені померлими. Річ у тому, що раніше рідні захисника мали отримати ці гроші протягом трьох років від дати смерті, зазначеної у відповідному свідоцтіві. Але до оголошення людини померлою судом могло пройти багато часу і люди втрачали право на виплати. Віднині рідні таких військових зможуть отримати одноразову грошову допомогу протягом трьох років з моменту набрання чинності судового рішення.

Фото зі сторінки Дениса Шмигаля у соцмережах

РЕКЛАМА

7

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

На Змій очікують неймовірні зміни

Зловлять удачу за хвіст: які 4 знаки Східного гороскопу пізнають великий успіх до кінця осені

Пітт

Бред Пітт дуже злий: актор прокоментував, навіщо Анджеліна Джолі вивела на публіку їхнього сина Нокса, який дуже схожий на батька

гроші

Просто засипле грошима: яким знакам зодіака пощастить розбагатіти у 2025 році

Ксенія Мішина та Юрій Ткач

Буду сумувати: пара популярних ведучих залишила ранкове шоу

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту