41.18 / 41.65 43.16 / 43.91
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Не пізніше 28 лютого 2025 року: Кабмін обмежив термін дії відстрочок від мобілізації, виданих Мінекономіки

12:44 23 листопада 2024
Військовий квиток

В Кабміні, де раніше завершили аудит підприємств, які бронюють працівників від мобілізації, ухвалили новий порядок бронювання, який діятиме з 1 грудня. Для військовозобов'язаних, які вже мають відстрочку діятиме перехідний період — до 28 лютого 2025 року.

Йдеться про урядові зміни до постанови Кабміну «Деякі питання реалізації положень Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізації“ щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час».

Зокрема, було ухвалено, що надані Мінекономіки відстрочки військовозобов'язаним до набуття чинності цією постановою діятимуть не довше, ніж до 28 лютого 2025 року. Це з стосується і відстрочком, які були надані засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

В документі визначені випадки, при яких анулюються відстрочки, надані Мінекономіки:

РЕКЛАМА
  • термін їхньої дії закінчився;
  • підприємство, яке видало відстрочку, більше не забезпечує потреби Сил оборони України;
  • підприємство, яке видало відстрочку, позбавлене статусу критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
  • підприєсмство або установа ліквідовані;
  • військовозобов’язаний звільнився з підприємства чи установи, яка надавала відстрочку від мобілізації;
  • дія трудового договору військовозобов’язаного з підприємством чи установою тимчасово припинена;
  • відповідне обґрунтоване звернення керівника підприємства чи установи.

«Надана військовозобов’язаному рішенням Міністерства економіки відстрочка, строк дії якої не закінчився, вважається анульованою з дня прийняття Міністерством економіки іншого рішення щодо бронювання такого військовозобов’язаного», — йдеться в документі.

Також в постанові зазначається, що термін дії рішень щодо визнання підприємств та установ критично важливими для економіки та забезпечення потреб війська в особливий період, які є чинними станом на дату набрання чинності цією постановою, але строк дії яких закінчується до 30 листопада 2024 року (включно), продовжується до кінця поточного року.

РЕКЛАМА

Раніше віцепрем'єр Михайло Федоров заявляв, що з 1 грудня 2024 року процес бронювання працівників від мобілізації буде доступний лише в електронному вигляді через портал «Дія».

Фото з Вікіпедії

РЕКЛАМА

150

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

На Змій очікують неймовірні зміни

Зловлять удачу за хвіст: які 4 знаки Східного гороскопу пізнають великий успіх до кінця осені

Гороскоп

Успіх чекає на сміливих Овнів та Близнюків-експериментаторів: кому із знаків зодіаку пощастить у вихідні 23−24 листопада

Аліна Пухальська

«Якщо Олександр не може відкрито розповісти про себе, то про які стосунки може йти мова?»: сомельє Аліна Пухальська про Холостяка та вихід з проєкту

Пітт

Бред Пітт дуже злий: актор прокоментував, навіщо Анджеліна Джолі вивела на публіку їхнього сина Нокса, який дуже схожий на батька

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту