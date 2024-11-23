Не пізніше 28 лютого 2025 року: Кабмін обмежив термін дії відстрочок від мобілізації, виданих Мінекономіки

В Кабміні, де раніше завершили аудит підприємств, які бронюють працівників від мобілізації, ухвалили новий порядок бронювання, який діятиме з 1 грудня. Для військовозобов'язаних, які вже мають відстрочку діятиме перехідний період — до 28 лютого 2025 року.

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Йдеться про урядові зміни до постанови Кабміну «Деякі питання реалізації положень Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізації“ щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час».

Зокрема, було ухвалено, що надані Мінекономіки відстрочки військовозобов'язаним до набуття чинності цією постановою діятимуть не довше, ніж до 28 лютого 2025 року. Це з стосується і відстрочком, які були надані засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

В документі визначені випадки, при яких анулюються відстрочки, надані Мінекономіки:

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термін їхньої дії закінчився;

підприємство, яке видало відстрочку, більше не забезпечує потреби Сил оборони України;

підприємство, яке видало відстрочку, позбавлене статусу критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

підприєсмство або установа ліквідовані;

військовозобов’язаний звільнився з підприємства чи установи, яка надавала відстрочку від мобілізації;

дія трудового договору військовозобов’язаного з підприємством чи установою тимчасово припинена;

відповідне обґрунтоване звернення керівника підприємства чи установи.

«Надана військовозобов’язаному рішенням Міністерства економіки відстрочка, строк дії якої не закінчився, вважається анульованою з дня прийняття Міністерством економіки іншого рішення щодо бронювання такого військовозобов’язаного», — йдеться в документі.

Також в постанові зазначається, що термін дії рішень щодо визнання підприємств та установ критично важливими для економіки та забезпечення потреб війська в особливий період, які є чинними станом на дату набрання чинності цією постановою, але строк дії яких закінчується до 30 листопада 2024 року (включно), продовжується до кінця поточного року.

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Раніше віцепрем'єр Михайло Федоров заявляв, що з 1 грудня 2024 року процес бронювання працівників від мобілізації буде доступний лише в електронному вигляді через портал «Дія».

Фото з Вікіпедії

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