Бронювання по-новому: для працівників зробили важливе уточнення

В Україні, де триває загальна мобілізація, з 1 грудня 2024 року процес бронювання працівників від мобілізації буде доступний лише в електронному вигляді через портал «Дія». Про це заявиви міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в етері телемарафону.

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Він додав, що електронний формат дозволяє оперативно надавати статус броні та відображати його в системі.

«Тепер з 1 грудня відновлюється сам процес бронювання через портал „Дія“. Тобто, не через застосунок, а через портал, тому що так зручніше компаніям працювати з інтерфейсом порталу. Бронювання буде працювати тільки в електронному форматі», — повідомив Федоров.

Зазначимо, що скористатися послугою зможуть лише ті компанії, які будуть відповідати новим критеріям критичності і підтвердять її за новими правилами після публікації відповідної постанови.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно завершився період, який було відведено на перегляд критеріїв бронювання військовозобов'язаних та критеріїв критичності для підприємств. Як повідомив прем'єрміністр Денис Шмигаль, аудит підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати співробітників, закінчився.

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