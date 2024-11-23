Знавці карт Таро надали прогнози всім знакам зодіаку на ці вихідні — суботу, 23 листопада, та неділю, 24 листопада.

Овенам — «Правосуддя»

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У Овнів сьогодні — «кармічний день». Карта «Правосуддя» передбачає, що Овни можуть зіткнутися зі справами, до яких необхідний об'єктивний підхід і при роботі над якими слід виявляти чесність та розважливість. Отже, дії, що вживаються, підпорядковуватимуться закону карми, демонструючи зв'язок причини і слідства. Щоб ухвалити правильне рішення, представникам знака слід врахувати всі «за» та «проти». Карти радять Овнам довіряти внутрішньому почуттю справедливості, пише slovofraza.com.

Тільцям — «Трійка Денаріїв»

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Карти Таро свідчать, що сьогоднішній день принесе Тельцям нагороду за працьовитість та професійні якості. Це виражатиметься не лише у моральному задоволенні, а й фінансовому. 24 листопада — чудовий час для самовдосконалення та вдалої співпраці. Кар'єра Тельцов сьогодні може одержати новий позитивний імпульс.

Близнюкам — «Туз Кубків»

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Карта «Туз Кубків» означає нові можливості в особистісній сфері. Сьогодні Близнюки можуть запросто закохатися або зміцнити вже існуючий союз. Загалом же день буде сповнений натхненням та радістю. Карти Таро радять Близнюкам насолоджуватися тим, що дарує їм життя, а також не забувати про рідних та близьких — їхня підтримка важлива для вас.

Раку — «Лицар Денаріїв»

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Незважаючи на те, що сьогодні неділя, деяким Ракам доведеться зосередитися на фінансах та своєму матеріальному добробуті. Не виключена ділова пропозиція, яка просуне вас кар'єрними сходами. Адже ця карта свідчить про стабільний рух уперед, під час якого необхідно враховувати кожну дрібницю. Не має значення, як швидко ви просуватиметеся — чи то величезними стрибками, чи то маленькими кроками. Головне — рух уперед із впевненістю у своїх силах.

Левам — «Верховна Жриця»

Ця карта Таро символізує знання та мудрість. Отже, Леви, перед якими стоять складні питання, можуть покладатися на свою інтуїцію. Їм цілком під силу врахувати всі деталі та побачити приховані аспекти ситуації. Сьогодні більше уваги слід приділити собі і своєму внутрішньому світу, залишивши проблеми навколишнього світу на інший день.

Дівам — «Колесо Фортуни»

Вдалий день для Дів, коли Всесвіт гратиме на їхньому боці. Будь-які справи, за які братиметься цей знак, обіцяють стати успішними. Тож у вихідний день цьому знаку краще проявити активність і не прогаяти свій шанс. Особливо це стосується справ, які раніше здавалися Дівам складними.

Терезам — «Місяць»

А ось Терезам сьогодні, можливо, доведеться зіткнутися з невизначеними ситуаціями. Адже ця карта попереджає про обман чи приховані обставини, через які ви не бачите ситуацію повністю. Тож у неділю краще відмовитися від прийняття важливих рішень — складно припустити, якими будуть їхні наслідки. Втім, людям із сильною інтуїцією навіть «Місяць» завадити не зможе — вони зможуть знайти правильний шлях.

Скорпіонам — «Колісниця»

Цілеспрямовані Скорпіони сьогодні можуть досягти успіху і рухатися вперед до наміченої мети. Головне — не втрачати віру в себе та у сприятливий розвиток ситуації. Не виключено, що в неділю Скорпіони отримають цікаве та важливе завдання, яке під силу рішучим людям. Працюючи над ним, пам'ятайте, що сьогодні зірки на вашому боці.

Стрільцям — «Блазень»

Ця карта говорить про готовність до змін, які призведуть до позитивних результатів. Тож сьогодні Стрільці можуть опинитися на початку нового перспективного шляху. У неділю сприятливими обіцяють бути поїздки, початок нових справ та реалізація найсміливіших ідей.

Козерогам — «Двійка Денаріїв»

Карта говорить про зміни, які є частиною цілого процесу, та ведуть до позитивних змін. Отже, сьогодні Козерогам можуть надійти пропозиції, які стануть основою для майбутнього успіху. Не виключено, що знаку доведеться розриватися між кількома справами, швидко реагуючи на нові виклики. Тож сьогодні Козероги зможуть повністю показати свої організаційні навички.

Водоліям — «Смерть»

Карта «Смерть» говорить про глобальні зміни, про те, що все старе і віджиле має піти. День підходить для переосмислення своїх планів та цілей, визначення пріоритетів на найближчий час. Не можна сказати, що цей трансформаційний період буде легким, але дозволить знаку рухатися вперед.

Рибам — «Вежа»

Зміни можуть очікувати і на Риб, яким доведеться виявити силу та гнучкість. Адже «Вежа» вказує на руйнування усталених структур та звільнення місця для чогось нового. Так що втрачаючи щось, не засмучуйтеся — це призведе до відкриття нових можливостей та змін на краще.

Матеріал про те, які чотири знаки зодіаку отримають шанс «впіймати удачу за хвоста» наприкінці осені, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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