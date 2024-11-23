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Як допомогти винограду перенести морози: три перевірені способи

17:22 23 листопада 2024
Виноград

Виноград є у садах у багатьох українців. Для того, щоб ця рослина добре переносила зиму, потрібно подбати заздалегідь про правильне укриття коренів рослини. Робити це слід тоді, коли температура повітря триматиметься на рівні мінус 5−8 градусів за Цельсієм три-п'ять днів, пише На Пенсії.

Є три перевірені способи укриття винограду на зиму.

- після перших заморозків прикрийте виноградну лозу земляним шаром, висотою не менше десяти сантиметрів. Далі зачекайте три-чотири тижні та додайте ще шар землі. Потрібно мати на увазі, що грунт повинен бути добре просушений.
- з першими морозами укладіть пагони лози на дощечки і покрийте шаром соломи товщиною 20 см. Потім через два-три тижні зробіть такий самий шар, а поверх закріпіть снігом, дугою або агроволокном. Це потрібно для того, щоб солому не здуло вітром. Також поряд потрібно встановити приманки для гризунів, адже вони часто заводяться у соломі.
- Покладіть шар 30−40 см ялинових або соснових гілок на виноград. Такі гілки можна використовувати разом із агроволокном для посилення ізоляції холодного повітря. Серед переваг даного способу — ялинові гілки не уражаються грибковими інфекціями та не приваблюють гризунів.

Раніше «ФАКТИ» писали, коли потрібно робити осіннє обрізання винограду.

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Фото: svitroslyn.ua

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