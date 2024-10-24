Осіннє обрізування винограду: коли і як правильно робити, «плюси» та «мінуси»

Осінь — час активних підготовчих дачних робіт для зимівлі рослин на ділянці, у тому числі й винограда. Досвідчені городники називали сім помилок, яких не варто припускатися під час таких робіт. Насамперед не радять видаляти пагони, які давали врожай — вони плодоноситимуть й у наступному сезоні. Під час обрізки варто дотримуватися «золотої серединки» — уникати як надмірної, так і недостатньої. Не рекомендується проводити обрізку й відразу ж після дощу. Роботи варто завершити до початку зими, коли рослина вже перейшла у спокійний стан.

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А видання «На пенсії» уточнює, що обрізка може вестися й взимку, але не в дні, коли спостерігається значне зниження температури, коли лоза стає крихкою. Її радять починати, коли листя вже опало. Адже поки воно ще вкриває лози, листя продовжують виробляти органічні речовини, що сприяють визріванню пагонів, відкладенню запасу органічних поживних речовин в рослині.

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Зазвичай до середини лютого обрізку винградних кущів проводять в районах неукривного виноградарства. Звичайно, це стосоується насамперед морозостійких сортів. Середньостійкі сорти обрізають, коли мине небезпека сильних морозів, а слабостійкі та молоді виноградники — напровесні.

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Серед плюсів обрізки — відсутність «плачу» лози навесні. Серед мінусів — трохи ослаблена стійкість виноградного куща зимовим морозам.

Про те, як доглядати за виноградом після збору врожаю та чим його підживлюють, читайте на нашому сайті.

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Фото Pixabay

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