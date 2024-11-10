Догляд за виноградом у листопаді: поради і лайфхаки досвідченого господаря з Полтавщини

План робіт на осінь для садівників не обмежується мульчуванням, особливо, коли мова заходить про виноградарство. Адже для виноградарів останній місяць осені зазвичай присвячений заготівлі та закладанні на зберігання живців винограду, розповів на власному YouTube-каналі виноградар з Полтавщини Володимир Шпак.

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Згідно з його порадою, живці можна заготовлювати, коли повністю опаде листя, тобто в листопаді. Лоза на той час має бути добре визрілою, коричневого кольору, товщиною з олівець.

Для проведення живцювання відступіть від землі приблизно 5−10 см і зріжте пагін. Видаліть усі вуса.

Далі наріжте пагін на живці завдовжки 30−40 см, на кожному має бути не менше 3 бруньок.

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Зберіть живці в пучки і зв'яжіть. Якщо сорти різні, то підпишіть. Потім загорніть живці в пакет або плівку і покладіть у льох або холодильник на нижню полицю. Оптимальна температура для зберігання +2…+4 °C.

Іноді необхідно оглядати живці, за наявності цвілі. Обприскайте їх препаратами від хвороб або марганцівкою, добре просушіть і відправте назад на зберігання.

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Деякі господарі в листопаді також проводять обробку винограду купоросом, проте пан Володимир цього робити не радить — можна випадково обпекти лозу.

Можна в листопаді й садити нові саджанці винограду, але тільки поки не промерзла земля (під час теплої зими це можна робити також у грудні і навіть січні).

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А ще варто провести вологозарядний полив вашого виноградника — це важливо на випадок малосніжної зими з сильними морозами. Тоді земля може репатися і призвести до пориву кореневої системи вашого винограду.

Якщо ж ви вже виконали план робіт на винограднику на сьогодні, радимо потішити себе корисним десертом з виноградом на йогуртом.

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