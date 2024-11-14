У всьому винен Бред Пітт: інсайдери про самотність Анджеліни Джолі

Після розставання Анджеліни Джолі, яка нещодавно відвідала прем’єру фільму «Марія» з ймовірним бойфрендом, та Бреда Пітта актриса все ще неабияк вражена, тому зараз кардинально змінила підхід до романтичних стосунків, пише Marca.

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Раніше Джолі часто заводила романи з деякими зі своїх колег. Саме так почався її роман з Бредом Піттом, з яким вона познайомилася в 2004 році на зйомках «Містер і місіс Сміт», через що актор розлучився зі своєю тодішньою дружиною Дженніфер Еністон. Після 10 років спільного життя Пітт і Джолі вирішили розійтися, і скандальне розлучення залишило у актриси дуже важкі спогади.

ЗМІ зв’язались з джерелом, близьким до Анджеліни Джолі, яке повідомило, що після розлучення у неї не було романів тому, що акторка хоче більше часу проводити з дітьми.

Тепер, коли діти підросли, на горизонті з'явилися залицяльники, але сама Анджеліна змінила до них ставлення. Є причина, чому Анджеліна досі самотня, і це не тому, що бракує чоловіків, які хочуть з нею зустрічатися… Справа в тому, що вона тримає їх усіх на відстані витягнутої руки, тому що боїться знову постраждати.

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Раніше Анджеліна Джолі пояснила, чому у неї немає друзів — її багато разів зраджували.

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