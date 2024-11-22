41.09 / 41.62 43.23 / 43.96
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Бред Пітт дуже злий: актор прокоментував, навіщо Анджеліна Джолі вивела на публіку їхнього сина Нокса

12:55 22 листопада 2024
Пітт

Бред Пітт, в якого складні стосунки з дітьми, несподівано різко відреагував на недавній вихід їхнього рідного з Анджеліною Джолі сина Нокса у світ.

На відміну від останніх років актриса Анджеліна Джолі почала досить активно вести світське життя, Вона відвідує прем'єри фільмів та вистав, бере участь у телевізійних шоу — іноді навіть не сама.

Напередодні у Лос-Анджелесі відгриміла премія Governors Awards, або, як її ще називають, «пре-Оскар». Зірок на вечорі було багато, проте найбільше галасу наробила Анджеліна Джолі та її супутник, 16-річний Нокс Джолі-Пітт, який з'явився на червоній доріжці разом з мамою чи не вперше.

РЕКЛАМА

Чому Анджеліна вивела рідного сина у світ саме зараз, невідомо. Хлопець веде досить закритий спосіб життя і рідко трапляється на очі папараці.

РЕКЛАМА

Втім, цей факт розізлив ексчоловіка Анджеліни Бреда Пітта, пишуть зарубіжні ЗМІ.

За словами одного з інсайдерів видання, Пітт певен, що актриса використовує дитину для того, щоб викликати позитивні емоції у судді. Як відомо, Джолі перестала звинувачувати ексчоловіка у домашньому насильстві, проте у судах дотепер розглядається справа про виноградник Шато Міраваль Франції, а її Анжелііна поки що програє.

«Бред ставить під сумнів позитивні мотиви запрошення Нокса на доріжку», — відзначило джерело.

РЕКЛАМА

Водночас інший інсайдер раніше стверджував, що хлопець начебто сам виявив ініціативу вийти в світ з мамою, від чого вона була у захваті.

Нагадаємо, раніше Джолі часто заводила романи з деякими зі своїх колег. Саме так почався її роман з Бредом Піттом, який на той час був одружений. Після скандального розлучення у Джолі не було романів тому, що акторка хоче більше часу проводити з дітьми.

Фото: Associated Press

161

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Астрологічний годинник

Лише один раз на 20 років: Плутон у Водолії змінить життя чотирьох знаків зодіаку

гроші

Просто засипле грошима: яким знакам зодіака пощастить розбагатіти у 2025 році

Меган Маркл та принц Гаррі

Принц Гаррі має бути з нею в США: Меган Маркл проти примирення з королівською родиною перед Різдвом

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

Дженніфер Лопес не може забути Бена Аффлека й шукає варіанти, аби проводити з ним час

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту