Бред Пітт дуже злий: актор прокоментував, навіщо Анджеліна Джолі вивела на публіку їхнього сина Нокса

Бред Пітт, в якого складні стосунки з дітьми, несподівано різко відреагував на недавній вихід їхнього рідного з Анджеліною Джолі сина Нокса у світ.

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На відміну від останніх років актриса Анджеліна Джолі почала досить активно вести світське життя, Вона відвідує прем'єри фільмів та вистав, бере участь у телевізійних шоу — іноді навіть не сама.

Напередодні у Лос-Анджелесі відгриміла премія Governors Awards, або, як її ще називають, «пре-Оскар». Зірок на вечорі було багато, проте найбільше галасу наробила Анджеліна Джолі та її супутник, 16-річний Нокс Джолі-Пітт, який з'явився на червоній доріжці разом з мамою чи не вперше.

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Чому Анджеліна вивела рідного сина у світ саме зараз, невідомо. Хлопець веде досить закритий спосіб життя і рідко трапляється на очі папараці.

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Втім, цей факт розізлив ексчоловіка Анджеліни Бреда Пітта, пишуть зарубіжні ЗМІ.



За словами одного з інсайдерів видання, Пітт певен, що актриса використовує дитину для того, щоб викликати позитивні емоції у судді. Як відомо, Джолі перестала звинувачувати ексчоловіка у домашньому насильстві, проте у судах дотепер розглядається справа про виноградник Шато Міраваль Франції, а її Анжелііна поки що програє.

«Бред ставить під сумнів позитивні мотиви запрошення Нокса на доріжку», — відзначило джерело.

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Водночас інший інсайдер раніше стверджував, що хлопець начебто сам виявив ініціативу вийти в світ з мамою, від чого вона була у захваті.

Нагадаємо, раніше Джолі часто заводила романи з деякими зі своїх колег. Саме так почався її роман з Бредом Піттом, який на той час був одружений. Після скандального розлучення у Джолі не було романів тому, що акторка хоче більше часу проводити з дітьми.

Фото: Associated Press

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