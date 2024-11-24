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Міжпланетні Адам і Єва: відома модель OnlyFans заявила, що хоче дитину від Маска

21:31 24 листопада 2024
Ельза Тора

Шведська модель OnlyFans Ельза Тора — жінка з неординарними прагненнями. Лише минулого тижня вона розповіла ЗМІ, що хотіла стати першою людиною, яка народить на Марсі, а тепер вона відчайдушно хоче народити дитину від мільярдера Ілона Маска, який зараз повністю погруз у політиці, пише видання Daily Star.

Жінка оголосила, що хотіла б народити дитину від нього, щоб допомогти йому колонізувати Марс. Сталось це на шоу Кайла та Джекі О. 22-річна Ельза пояснила причину своїх планів.

«Мені дуже подобається наукова фантастика, тому я ніколи не відмовлюся від інтиму з інопланетянином або Ілоном… Мені здається, що він дійсно крутий, я думаю, що він дуже смішний. Я люблю його, я бачила його багато у Твіттері (зараз X). Я позначила його тегом у публікації і написала йому петицію. Він космонавт, у нього вже 12 дітей, тому він досвідчений».

Раніше Ілон Маск заявляв, що до 2050 року на Марсі буде жити мільйон людей. Мільярдер сподівається, що згодом колонія чоловіків і жінок розмножуватиметься там, щоб збільшити популяцію Марса. Додамо, що українські науковці зі столичного КПІ зараз працюють над створеннням оранжереї для поселень на Марсі та Місяці.

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