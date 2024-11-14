Ілон Маск все більше часу проводить з Трампом і має вплив на його кадрові рішення, — ЗМІ

За кілька днів після дня виборів мільярдер Ілон Маск став впливовою фігурою в орбіті новообраного президента Дональда Трампа, вносячи свій внесок у кадрові рішення та граючи значну роль у формуванні майбутньої адміністрації нового глави США. Починаючи з дня виборів, найбагатша людина світу майже кожен день проводив у маєтку Мар-а-Лаго з Трампом, повідомили кілька джерел ABC News.

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Маск з’явився на сімейному фото Трампа в ніч виборів, був помічений за вечерею з майбутньою першою леді Меланією Трамп і грав у гольф із сім’єю Трампів у вихідні. Але його присутність виходить далеко за межі цього: джерела повідомили ABC News, що Маск зараз впливає на кадровий вибір Трампа.

Відомо, що Ілон Маск був присутній щонайменше на двох телефонних розмовах обраного президента з іноземними лідерами. Під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня Трамп навіть передав трубку Маску, щоб той міг поговорити з Зеленським. За словами джерел, Маск також був присутній на телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Після того, як Трамп розповів, що він обрав представника Еліз Стефанік своїм послом США в ООН, Ілон Маск висловив занепокоєння на своїй платформі X щодо того, як цей вибір може вплинути на потенційно незначну більшість республіканців.

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Потім мільярдер висловився щодо республіканської гонки за лідерство в Сенаті, підтримавши сенатора-республіканця від Флориди Ріка Скотта. Маск також близький до Говарда Лутніка, який керує переходом Трампа в Білий дім.

Раніше повідомлялося, що викупити Twitter мільярдеру Маску допомогли російські олігархи-путіністи.

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Фото Getty Images

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