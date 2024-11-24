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Клуб споживачів

Три цікавих способи, як уникнути потрапляння шерсті домашніх тварин на інші речі при пранні

15:40 24 листопада 2024
Кіт у пральній машині

У багатьох з нас вдома живуть домашні улюбленці. Вони милі і пухнасті, проте позбавитися від іїньої шерсті, що потрапляє з білизни просто у барабан пральної машини буває непросто.

Вихід підказали на YouTube-каналі Smart Fox («Хитрий Лис»).

Перший геніальний трюк — звичайна кухонна губка, стверджують автори каналу. Її слід просто покласти в пральну машину.

Покладіть в барабан брудний одяг, додайте одну чи декілька губок, і запустіть потрібний цикл прання.

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По його завершенню дістаньте білизну і оцініть кількість шерсті на губках.

Щоб зменшити кількість шерсті на вже випраному одязі, використовуйте спеціальні пластикові «пастки-бігуді». Але з ними одяг можна прати при температурі не вищою за 40 градусів.

Але якщо у вас вдома зараз немає бігуді, є інший варіант. Все, що вам потрібно, це целюлозні серветки, які теж прекрасно збирають шерсть.

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Як їх використовувати, дивіться на відео.

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Також нагадаємо поради експертів з ефективного прибирання шерсті домашніх тварин з килимового покриття.

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