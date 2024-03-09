Як часто потрібно міняти килимове покриття: думки експертів

У більшості будинків килими, без яких неможливо уявити домашній затишок і комфорт, витримують багато чого — пил, бруд від взуття, малюки залишають крихти та плями від фарби… Це все потребує регулярного прибирання, а час від часу й професійного чищення. Але в якийсь момент килим, можливо, доведеться замінити, пише видання Southernliving.

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Як правило, килими служать від 5 до 15 років, залежно від того, як за ними доглядають і як їх використовують. Однак цей показник може суттєво відрізнятися в різних домогосподарствах.

Існує кілька факторів, що визначають, як довго килим прослужить в будинку. Довговічність килима значною мірою залежить від кількості людей, які щодня ходять по ньому. Килим у задньому коридорі прослужить набагато довше, ніж у вітальні, якою часто користуються. Людям, які мають підлітків, можливо, доведеться замінювати килим у кімнаті для відпочинку частіше, ніж сім'ї з двох осіб.

Ще одним фактором, який слід враховувати, є наявність домашніх тварин. В такому випадку придбайте засіб для попередньої обробки килимів, розроблений спеціально для виведення плям від домашніх улюбленців. Якщо ви бачите стійкі плями або застарілі запахи, яких не може позбутися навіть професійне чищення, можливо, настав час замінити килим.

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Тип і якість килима також можуть вплинути на його довговічність. Волокна, щільність, скручування нитки та навіть підкладка дають різні результати.

Щоб переконатися, що ви купуєте якісний килим, проведіть невелике дослідження в інтернеті, а потім відвідайте місцевий магазин килимів і поговоріть з досвідченим продавцем, який підкаже вам тип волокна, конструкцію і підкладку, які допоможуть вашому килиму прослужити від 5 до 15 років.

Однак вибір високоякісного підлогового покриття — це лише перший крок до того, щоб ваш килим прослужив якомога довше. Важливо також правильно його укласти. Щоб отримати максимальну віддачу від вашого килима, важливо підтримувати його в чистоті та доглядати за ним. Це містить регулярну обробку пилососом та чищення.

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При належному догляді килими можуть служити десятиліттями. А на той час ви, можливо, вже будете готові замінити його на новий.

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