«Розкололись»: Пивоваров і Барських нарешті пояснили, що значать їхні однакові фото з томиком Сосюри у соцмережах

Поки Настя Каменських виступала в Одесі, Артем Пивоваров та Макс Барських вирішили влаштувати «квест» для прихильників.

Барських й Пивоваров одночасно опублікували у соцмережах схожі фото з томиком віршів Володимира Сосюри «Так ніхто не кохав».

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Фанати підозрюють, що співаки готують потужну музичну колаборацію: «Невже нова колаборація?»

У підписах до фото співаки використали однакові рядки з вірша:

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Так ніхто не кохав. Через тисячі літ

лиш приходить подібне кохання.

В день такий розквітає весна на землі

і земля убирається зрання…

Публікації співаків викликали шквал емоцій серед шанувальників. У коментарях фанати активно обговорювали можливий дует Барських і Пивоварова.

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«Невже дует з Максом Барських? Якщо це так, то це щось буде!» — пишуть користувачі в коментарях у Пивоварова.

Нарешті сьогодні, у неділю, співаки пояснили свій задум.

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«Пісню „Так ніхто не кохав“ я написав ще до запуску мого культурного проєкту „Твої вірші, мої ноти“. Вона мала безліч інтерпретацій та чекала свого часу і того артиста, з яким вона зазвучала б органічно. Я вдячний Максу, що погодився на мою пропозицію, завдяки чому ця пісня вийшла саме такою. Сподіваюся, під час прослуховування та перегляду „Так ніхто не кохав“ мільйони сердець відчують любов, яку ми вклали в цю роботу», — написав у соцмережі Артем Пивоваров.

«Мені дуже імпонує проєкт Артема „Твої вірші, мої ноти“. Тому, я з радістю прийняв запрошення створити щось вагоме і пронизливе разом, що і є творчістю. Вважаю, що поезія Сосюри, яка лежить в основі нашої пісні, обіймає кожного українця, вона є в нашому ДНК. А вірш „Так ніхто не кохав“ сьогодні має звучати піснею, як присвята сучасним українським жінкам», — додав зі свого боку Макс.

Новий кліп «Так ніхто не кохав» з'явиться в останній день осені, 28 листопада, о десятій ранку. Чекаємо!

Також нагадаємо, що музична платформа Youtube назвала найбільш популярні українські пісні, визначаючи їх за кількістю переглядів.

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