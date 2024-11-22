Каменських в Одесі опинилася в реабілітаційному центрі: що трапилось

Співачка Настя Каменських, яка нещодавно показувала, як краще качати «п'яту точку», зараз знаходиться з гастролями в Одесі, і там вчора опинилася у реабілітаційному центрі.

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Про це вона написала у соціальній мережі.



На щастя, з Анастасією все добре, а відвідала вона центр з благородною метою.

«Вчора перед концертом в Одесі завітала до реабілітаційного центру, де відновлюються наші захисники. Хотілося подивитися кожному в очі та особисто сказати: „Дякую“ за все… Дякую вам, наші Герої. Ви — наша гордість і наша сила UA», — написала співачка.

Також вона показала, як співає з воїнами одну із своїх пісень.

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А ось як ця пісня звучала під час виступу Анастасії під час концерту.

Нагадаємо, раніше Настя розповіла, як готується до холодів, і отримала захоплений відгук від Потапа.

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