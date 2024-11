В Україні назвали кращі пісні: які композиції посіли ТОП-позиції

В нашій країні багато талановитих людей, які регулярно створюють нові музичні твори, і їх згодом популяризують музичні платформи в Мережі та Telegram-канали.

Одна з популярних платформ — це YouTube, яка для зручності ранжує нові музичні відео за кількістю та частотою переглядів, яких вони отримали за певний проміжок часу. Згодом на вкладці «В тренді» формується своєрідний «хіт-парад».

По стану на ранок неділі, 24 листопада, перше місце в цьому «списку хітів» займає гурт Chico, Qatoshi & paashee з піснею «Акація», яку вони опублікували вісім днів тому. Виконавці розмістили на сервісі дві версії пісні — скорочену та довгу. У розширеному варіанті розповідається повна історія про так званих «рекетів» 90-х, які хотіли досягти ще більшого успіху. У короткому відео показують виступ у ресторані, без демонстрації передісторії, яка підштовхнула головних героїв до такого кроку. Перше місце з 472 тисяч переглядів.

Другу позицію на вкладці «В тренді» з більші ніж 3 мільйонами перегялідв (але за більший проміжок часу) займає виконавець PARFENIUK з піснею «Врубай». У відео Ілля разом із іншими учасниками насолоджується вечіркою, показуючи запальні танці. Наприкінці кліпу співак виконав танець, який вже став вірусним, з безліччю повторів та відео в мережі.

На третьому місці — виконавець Admiralov з піснею «Як прибрати тебе з голови» — це переспів українською хіта відомої австралійської співачки Кайлі Міноуг (Can't Get You Out of My Head). 543 401 перегляд, починаючи з 13 листопада.

Також серед пісень, які здобули найбільше переглядів — PARFENIUK з піснею «Де би ти не була», Шугар («Токсік»), Alena Omargalieva з піснею «Твоя», TESLENKO «Кожен раз» та інші.

Окремо можна згадати пісню, яка зібрала дуже мало переглядів для топу, але яку глядачі відмітили за те, що її виконавець, молдаванин за національністю так добре вивчив українську мову, що співає нею набагато краще, аніж деякі наші співвітчизники. У творі в стилі «міського шансону» йдеться про те, як в наші часи кохання перетворюється на «бартер».

Ще одна пісня — у стилі «українського діско» — зібрала більш 400 тисяч переглядів, але також не має шансів посісти високе місце у трендах, так як була опублікована два місяці тому.

Також нагадаємо про подію зі сфери шоу-бізнесу, яка не може не визвати подив: співачка NK відвідала українських воїнів у реабілітаційному центрі, але нарвалася на «жорсткий хейт» від деяких «моралістів», які більше звернули увагу на те, що у неї «занадто велике» декольте, як для такої зустрічі.

