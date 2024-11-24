Шишка на ялинці — символ достатку: як використовувати цей декор в інтер'єрі

Вибір ялинкових іграшок сьогодні такий величезний, що важко зупинитися на якійсь одній тематиці прикраси ялинки.

Шишка може бути як справжньою, так і зі скла. Часто така іграшка наче припорошена снігом або посріблена інеєм.

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Шишками можна прикрасити не тільки ялинку, а й композицію з гілочкою хвойного дерева.

Шишки відмінно поєднуються з будь-якими ялинковими іграшками — будиночками, дзвіночками, грибочками, пташками та лісовими звірятками.

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А ще з натуральних шишок можна створити красиві декорації власними руками. Наприклад, помістіть кілька шишок на тацю та покрийте їх «снігом» з кристалів морської солі або злегка покрийте гліттером.

Шишкою та яскравим червоним бантиком можна прикрасити й упаковку святкового подарунка з крафтового паперу.

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До речі, вже сьогодні варто продумати, як прикрасити інтер'єр та сервірування столу до Різдва та Нового року.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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