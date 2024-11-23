Канделябри асоціюються зі старовиною і зараз вони знову модні. Вони призначені для високих свічок невеликого діаметру, якими можна вишукано прикрасити святковий стіл із фарфоровим посудом та кришталевими фужерами. Канделябри додадуть затишок та допоможуть створити особливу атмосферу. Вони чудово впишуться в класичний стиль та модерн. І навіть — у хай-тек, ставши в контексті мінімалістичного дизайну особливим акцентом.

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Дуже схожа на канделябр жирандоль. Її відмінність у тому, що на цьому свічники присутні фарфорові або кришталеві підвіски.

Прикрашаючи різдвяний та новорічний стіл канделябрами, також доповніть його тканинною скатертиною та серветками з вишитими дзвіночками або ялиновими гілками. Якщо у вас є посуд із зимовими пейзажами або з різдвяним декором, неодмінно дістаньте його із серванту. Дуже красиво поєднується з канделябрами біла порцеляна.

Вже сьогодні варто продумати сервірування столу та інтер'єр до Різдва та Нового року. Часу залишилося не так багато.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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