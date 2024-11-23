41.18 / 41.65 43.16 / 43.91
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Стиль життя

Канделябри — тренд декору святкового столу: вже сьогодні варто продумати сервірування до Різдва

22:26 23 листопада 2024
канделябр

Канделябри асоціюються зі старовиною і зараз вони знову модні. Вони призначені для високих свічок невеликого діаметру, якими можна вишукано прикрасити святковий стіл із фарфоровим посудом та кришталевими фужерами. Канделябри додадуть затишок та допоможуть створити особливу атмосферу. Вони чудово впишуться в класичний стиль та модерн. І навіть — у хай-тек, ставши в контексті мінімалістичного дизайну особливим акцентом.

Дуже схожа на канделябр жирандоль. Її відмінність у тому, що на цьому свічники присутні фарфорові або кришталеві підвіски.

Прикрашаючи різдвяний та новорічний стіл канделябрами, також доповніть його тканинною скатертиною та серветками з вишитими дзвіночками або ялиновими гілками. Якщо у вас є посуд із зимовими пейзажами або з різдвяним декором, неодмінно дістаньте його із серванту. Дуже красиво поєднується з канделябрами біла порцеляна.

Вже сьогодні варто продумати сервірування столу та інтер'єр до Різдва та Нового року. Часу залишилося не так багато.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Ольги Сметанської

РЕКЛАМА

48

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Східний гороскоп

Щурам треба бути обережнішими з грошима, а у Тигрів та Драконів з'являться таємні вороги: східний гороскоп на 25 листопада — 1 грудня

Гороскоп

Успіх чекає на сміливих Овнів та Близнюків-експериментаторів: кому із знаків зодіаку пощастить у вихідні 23−24 листопада

Принц Гаррі та Меган Маркл

Кожен іде своїм шляхом: останній крок Меган Маркл посилив чутки про розрив із принцом Гаррі

Аліна Пухальська

«Якщо Олександр не може відкрито розповісти про себе, то про які стосунки може йти мова?»: сомельє Аліна Пухальська про Холостяка та вихід з проєкту

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту