«Ретро Санта»: як прикрасити інтер’єр у цьому стилі

Чим більше у наше життя приходить модних гаджетів і технологій, тим більше люди починають цінувати вінтаж і ретро. Можливо, це спроба повернутися у світ щасливого безтурботного дитинства.

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Стиль «Ретро Санта» стає дедалі популярнішим у світі. Він натхненний ілюстраціями на різдвяних листівках початку минулого століття, які передають казкову атмосферу в оселі напередодні свята.

Для цього стилю характерні іграшки з натуральних матеріалів — наприклад, соломи та фетру.

Фаворит у колірній гамі цього стилю — теракотовий. Дуже гарний вигляд мають на ялинці намисто, янголята, дзвіночки, позолочені горішки та шишки… На каміні розташуйте свічки.

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Такий стиль прикрашання ялинки буде особливо доречним в оселі, де цінуються вінтажні речі. Можливо, у вас зберіглося кілька іграшок зі старої бабусиної скрині або, можливо, ви купили старовинні кулі чи намисто на вінтажному ринку? Тоді ваша ялинка точно буде особливою. Створіть у домі атмосферу казкового Різдва, продумавши кожну деталь у декорі інтер'єру.

Раніше «ФАКТИ» писали про трендові кольори Різдва-2024, які радять використовувати у святковому інтер'єрі.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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