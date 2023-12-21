Новий рік наближається. А чи продумали ви вже декор оселі? Адже саме він створює особливу казкову атмосферу. Вітчизняні майстри у створенні святкового декору могли б конкурувати з цілими мануфактурами. Декор різноманітний — це й в’язані гачком або вишиті ялинкові прикраси, й іграшки з вати, й свічки з оливкового та соєвого воску та вощини, й розписане вітражне скло… Ідей чимало. Всі ці вироби мають багато поціновувачів не тільки в Україні, але й за кордоном. Про те, як можна напередодні свята сучасно декорувати оселю, «ФАКТАМ» розповіла майстриня Олена Костенко, роботи якої відомі у Великобританії, Німеччині та інших країнах світу.

«Дарую нове життя старим речам»

— Я створюю декор, використовуючи лише природні матеріали, залишки паперу, ниток і тканин, — говорить Олена Костенко. - Таким чином дарую нове життя старим речам. Принципово не працюю зі штучною хвоєю і намагаюсь використовувати мінімум готового пластикового декору. Кожна кулька й квіточка зроблені моїми руками. Це мій маленький вклад у збереження навколишнього середовища. Офісні чернетки стають основою моїх творінь, блискучі кофтинки — квітами, старі светрики перетворюються на нитки. А головний скарб — у нас під ногами. Це природні матеріали: шишки, жолуді, горіхи, персикові кісточки. В кожну роботу я вкладаю частинку своєї душі.

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Олена Костенко: «Створення святкового зимового декору для мене – це можливість поринути в казку, подарувати людям позитивні емоції»

— Який новорічний декор у вас улюблений?

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— Мої віночки на двері можна використовувати також як свічники. Вони стають справжньою окрасою дому. Традиція прикрашати свою оселю віночками прийшла до нас не так давно. Але настільки припала до душі, що зараз майже в кожному домі є цей атрибут новорічних свят. Вінок — не тільки інтер’єрна прикраса, а й свого роду оберіг. Кругла форма вінка — знак нескінченності або циклічності. Шишки символізують багатство та плодючість, а горіхи й жолуді — символи життя. Золото та срібло притягує енергію грошей. Синій колір символізує небо, вічність, постійність, вірність. Білий асоціюється з чистотою та бездоганністю, свіжістю і відкритістю. Можна обрати той колір, який ближче до душі. Також я створюю декоративні ялинки, які служитимуть багато років. Вони стильні та яскраві.

Віночок-свічник – чудова ідея для декору оселі

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«Якщо шишки та жолуді вчасно зібрані, ідеально висушені й зберігаються в сухому теплому приміщенні, то декор з них прослужить довго»

— На ялинці кульки ручної роботи з використаного офісного паперу, ниток зі светра, який родом з дитинства, та сріблястої кофтинки неактуального фасону, яка в новому образі буде радувати нас ще не один рік, — продовжує розповідь Олена Костенко. - ЇЇ історія має гарний фінал. Колись вона була нова, стильна та приносила задоволення власниці. Скільки захоплених поглядів тоді зібрала! Але мода змінюється. І кофтинка, попри свою красу, вкривається пилом на полиці вже не перший рік. Яскрава красуня все ще чекає свого виходу. Але марно, час невблаганний… Знайома історія? Таких кофтинок у наших шафах багато. Й більшість з них рано чи пізно потрапить у смітник. То може, варто дати їм шанс і зберегти природу від забруднення, а наш дім наповнити атмосферою творчості й затишку?

— Звісно.

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— Природні матеріали мають свою унікальну фактуру. Наприклад, кісточки персика. Варто трошки додати золотистої фарби — і вони стають казковими. Можна використовувати у декорі віночків та ялинок сушені апельсини. Для цього потрібно нарізати їх на кружальця, застелити деко пергаментним папером і сушити в духовій шафі 4−6 годин при температурі 100 градусів.

— Що служить основою у святковому вінку?

— Основи в моїх віночках теж природні, повністю ручна робота. Я не використовую пластикові заготовки. Так довше й більше роботи, але все те, що могло опинитися у смітнику, перетворюється на красу. Я застосовую картон з коробок, використаний офісний папір, газети, залишки тканин та нитки.

— Ви кажете, що ваш декор не втрачає вигляду протягом кількох років. Як цього досягаєте?

— Мої вироби досить довговічні завдяки тому, що природні матеріали я ретельно обираю власноруч. Надаю перевагу сухим шишкам. Вони мають бути цьогорічні й пружні. Їх фарбую фарбами, що теж сприяє довговічності. Жолуді ідеально висушую. Взагалі, якщо шишки та жолуді вчасно зібрані, ідеально висушені та зберігаються в сухому й теплому приміщенні, то декор з них служитиме довго. Тканина й папір не псуються. Тому мої вироби будуть радувати власників багато років.

Декоративна ялинка створена з природних матеріалів і декору з тканини

«Обирайте новорічний декор для оселі всією родиною. Хай кожен запропонує варіант, який йому до душі»

— Що вас зазвичай надихає?

— Емоції поціновувачів моєї творчості. Я творча людина і, коли чергова робота викликає у людей захоплення, я щаслива. А ще хендмейд заспокоює. У такі страшні та складні часи це чудова можливість відволіктись.

— Як порадите обирати святковий декор для оселі?

— Обирайте новорічний декор для оселі всією родиною. Хай кожен запропонує той варіант, який йому до душі. Для декорування оселі не потрібно багато коштів. Спробуйте зробити декор своїми руками з дітками й провести час з рідними. Це особливо цінно.

— Як обрати колірну гаму віночка для декору оселі?

— Раджу орієнтуватися на загальний дизайн інтер'єру. Якщо переважають теплі кольори, краще обрати золотисту основу, до якої пасуватимуть червоні, бордові, фіолетові прикраси. Якщо ви не готові до яскравих акцентних відтінків, можна обрати натуральну природну гаму — скажімо, бежево-коричневу. Найпопулярніше поєднання кольорів у новорічному декорі цьогоріч — синій та сріблястий.

— А яка палітра ваша улюблена?

— Мій улюблений колір — бірюзовий. Він нагадує мені море, за яким я дуже сумую.

Святковий декор створює в оселі особливу атмосферу

— Яке ваше творче кредо?

— Хендмейд — це творчість, порив душі. Це бажання щось зробити своїми руками. Це постійні сумніви щодо того, чи це гарно. Це розпач, коли не вийшло. Але це й мотивація — спробувати ще, ще і ще раз, поки вийде. І потім отримати задоволення від того, що я змогла. Це маленька, але перемога над собою, своїми страхами. Щоразу, коли мені говорять, що «я б теж собі так хотіла, але не вмію», я дивуюсь. Адже кожен з нас народжується без якихось вмінь. А потім в нас вкладають вміння батьки, ми самі вдосконалюємо кращу версію себе. Наше життя — це навчання кожен день. І якщо хочеш — знайдеш і час, і бажання чогось навчитися. Я з тих людей, для яких не існують поняття «не вмію, не дано, не моє». Головне — бажання, час і зусилля, які ви готові докласти для отримання результату. Створення святкового зимового декору для мене — це можливість поринути у казку, подарувати людям позитивні емоції.

Фото з альбому Олени Костенко

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