Британія шукає переговірника з ЄС: що відбувається

Уряд Сполученого Королівства шукає високопоставленого учасника переговорів, щоб очолити спробу прем’єр-міністра Кіра Стармера, який звернувся до путіна, «перезавантажити» зв’язки з Брюсселем. У оголошенні про вакансію, опублікованому в Інтернеті, уряд Лондона заявив, що шукає високопоставленого державного службовця, який би діяв як радник Стармера з питань торгівлі, міграції, економіки та міжнародних питань, пов’язаних з Європейським Союзом, пише Politico.

ВІДЕО ДНЯ

Ця заява прозвучала на тлі значного потепління у відносинах між Брюсселем і Лондоном після перемоги на виборах Лейбористської партії Стармера в липні. Наполягаючи на тому, що він не намагатиметься скасувати Brexit, прем’єр-міністр зобов’язався покращити зв’язки з ЄС і заявив, що хоче переглянути попередню торгову угоду, укладену після виходу Великої Британії з блоку в 2020 році.

Роль учасника переговорів також передбачатиме представлення прем’єр-міністра на переговорах із блоком і ведення переговорів із Брюсселем щодо запропонованої угоди про співпрацю в галузі безпеки.

Він також включатиме роботу з існуючими угодами щодо Brexit та майбутніми змінами в правилах кордону ЄС, які спрямовані на оцифровування в’їзду до блоку та введення плати для британців, починаючи з наступного року, так званої системи «в'їзду/виїзду» з ЄС.

РЕКЛАМА

Рішення про призначення нового учасника переговорів було ухвалене після того, як Стармер відвідав Брюссель минулого місяця вперше після того, як став прем’єр-міністром, де він зустрівся з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що раніше король Чарльз зворушив своєю промовою щодо підтримки України.

РЕКЛАМА

78

Читайте нас у Facebook