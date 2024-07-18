«Підтримуватимемо Україну»: король Чарльз зворушив своєю промовою

Король Великої Британії Чарльз III пообіцяв у зверненні до Палати лордів, що новий уряд країни буде надійним учасником НАТО, продовжить підтримку України та зміцнюватиме відносини з європейськими партнерами. Текстову трансляцію його виступу вела The Guardian.

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«Мій уряд забезпечить сильну оборону, засновану на спільних цінностях Організації Північноатлантичного договору, таких як індивідуальна свобода, демократія, права людини й верховенство права. Його відданість НАТО залишатиметься непохитною, — сказав король. - Вона збереже сильні збройні сили, включно з ядерними силами стримування. Для того, щоб забезпечити відповідність оборонних можливостей Сполученого Королівства мінливому характеру глобальних стратегічних загроз, мій уряд проведе Стратегічний оборонний огляд. Уряд продовжуватиме надавати повну підтримку Україні та її народу та намагатиметься відігравати провідну роль у наданні Україні чіткого шляху до членства в НАТО. Уряд прагнутиме перезавантажити відносини з європейськими партнерами та працюватиме над покращенням торговельних та інвестиційних відносин Сполученого Королівства з Європейським союзом».

Король Чарльз додав, що міністри прагнутимуть укласти новий пакт про безпеку для зміцнення співпраці щодо спільних загроз, з якими стикаються Сполучене Королівство та Євросоюз.

Раніше новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер дав зрозуміти, що Україна може використовувати британські ракети Storm Shadow для ураження військових цілей на території росії,

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