Британський прем'єр-міністр Кір Стармер, який на зустрічі з Байденом наполягав на дозволі Україні бити по території росіїї, виступив на саміті G20 у Бразилії і відзначив відсутність росії третій рік поспіль на події.

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«путін є автором власного вигнання, і на 1000-й день незаконної війни росії в Україні я знову кажу: закінчіть війну, забирайтеся з України», — цитує політика SkyNews.

Журналісти поцікавились у Стармера, чи варто британцям «готуватися до ядерної війни». На це прем’єр-міністр відповів: «З боку росії йде безвідповідальна риторика, і це не перешкоджає нашій підтримці України».

Він відзначив 1000 днів жертовності України та додав, що країна повинна отримувати те, що їй потрібно, стільки, скільки їй потрібно, щоб виграти війну.

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Додамо, що володимир путін офіційно знизив поріг для використання росією ядерної зброї, щоб дозволити ядерну відповідь на звичайний напад на рф з боку будь-якої країни, яка підтримується ядерною державою.

Раніше повідомлялося, що історик назвав фатальну помилку для України.

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