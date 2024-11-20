41.09 / 41.63 43.53 / 44.19
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Забирайтеся з України: британський політик звернувся до путіна

19:20 20 листопада 2024
Кір Стармер

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер, який на зустрічі з Байденом наполягав на дозволі Україні бити по території росіїї, виступив на саміті G20 у Бразилії і відзначив відсутність росії третій рік поспіль на події.

«путін є автором власного вигнання, і на 1000-й день незаконної війни росії в Україні я знову кажу: закінчіть війну, забирайтеся з України», — цитує політика SkyNews.

Журналісти поцікавились у Стармера, чи варто британцям «готуватися до ядерної війни». На це прем’єр-міністр відповів: «З боку росії йде безвідповідальна риторика, і це не перешкоджає нашій підтримці України».

Він відзначив 1000 днів жертовності України та додав, що країна повинна отримувати те, що їй потрібно, стільки, скільки їй потрібно, щоб виграти війну.

РЕКЛАМА

Додамо, що володимир путін офіційно знизив поріг для використання росією ядерної зброї, щоб дозволити ядерну відповідь на звичайний напад на рф з боку будь-якої країни, яка підтримується ядерною державою.

Раніше повідомлялося, що історик назвав фатальну помилку для України.

РЕКЛАМА

128

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Верховна Рада

У Раді хочуть перевірити держслужбовців на працездатність: до чого готуватись чиновникам

Вдалі переговори

Левам — реалізація ідей, Водоліям — допомога рідних, а Близнюкам — сприятливі шанси: латиський гороскоп на 20 листопада

Лілія Ребрик

Біль, горе, розпач: Лілія Ребрик звернулася до шанувальників

Володимир Зеленський

Зеленський розповів, що буде з пенсіями у 2025 році

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту