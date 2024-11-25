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Суспільство та люди

Стало відомо, з кого точно знімуть броню від мобілізації: названо важливу умову (відео)

10:54 25 листопада 2024
Кулеметник ЗСУ

Кабмін нещодавно вніс зміни у нормативні акти, які регулюють бронювання працівників від мобілізації. Нові правила запрацюють з 1 грудня. До цього відповідні органи проводили аудит організацій та підприємств, яки надавали своїм співробітникам бронь та вважалися критичними для економіки та ВПК.

«У підприємства є одна ключова норма, яка фактично призведе до того, що та кількість людей, яка була заброньована, не втратять свій статус взагалі», — підкреслив нардеп Богдан Кицак в ефірі «Київ 24».

Він наголосив, що підприємства, які подають свої дані для бронювання, не просто мають показати, що працівник протягом останніх трьох місяців отримував зарплатню на рівні 20 тисяч гривень, і що компанія підпадає під статус критичності, але й те, що військовозобов'язаний працював на цьому підприємстві до 18 травня 2024 року.

Якщо ж людина з'явилася на підприємстві після цієї дати та отримала бронь, то наразі вона такої можливості позбавляється.

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Нардеп згадав, що за останні місяці кількість заброньованих різко зростала — з 900 тисяч людей до 1,6 мільйони осіб, та додав, що значна кількість з них втратить право на бронювання від мобілізації.

Раніше Богдан Кицак заявляв, що парламентарі вирішили повністю відмовитися від принципу «працюй або воюй», оскільки вона викликала негатив в суспільстві.

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Ілюстративне фото зі сторінки командування Сухопутними силами ЗСУ у соцмережах

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