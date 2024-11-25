Активісти показали, як ексмер Ірпеня Карплюк імовірно незаконно видобуває торф на місці нового ЖК

У місті Ірпінь Київської області активісти виявили, що при будівництві житлового комплексу «Олімп», пов’язаного із колишнім мером міста та лідером партії «Нові обличчя» Володимиром Карплюком, ймовірно відбувся незаконний видобуток торфу, а місце видобутку тепер засипається будівельним сміттям. Активісти громадської організації «Бюро по боротьбі з екологічними злочинами» зафільмували ці факти на відео та направили відповідну заяву до Офісу Генпрокурора та Державної екологічної інспекції Столичного округу.

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«Спочатку у нас було припущення, що виявлена земельна ділянка з водою — це русло річки Ірпінь, яке засипають будівельним сміттям. В подальшому зʼясувалось, що на цій ділянці ймовірно відбувався видобуток торфу, а водний обʼєкт — це карʼєр, котрий утворився після здійснення цих робіт. І саме його на момент виявлення засипали землею та будівельним сміттям», — зазначив голова ГО «Бюро по боротьбі з екологічними злочинами» Віктор Ляховенко.

На кадрах, які продемонстровані громадськими активістами, можна побачити завезення на земельну ділянку вантажівок зі сміттям, яким потім екскаватори закидають у водний об’єкт.

«На жаль, ми бачимо явний факт порушення екологічного законодавства України, а саме перетворення земель у сміттєзвалища. Чим займаються наші можновладці незрозуміло, але можна сміливо стверджувати, що явно не виконують свої службові обов’язки щодо захисту нашої країни. Дане правопорушення відбувається явно не один день і не один місяць, бачимо тонни завезенного сміття», — сказав Ляховенко.

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Нагадаємо, видання LB.ua склало рейтинг топ-10 кримінальних справ Володимира Карплюка, в якій будівництво ЖК «Олімп» на заплавних землях річки Ірпінь посіло п’яте місце.

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