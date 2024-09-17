Підприємці, які вкладали кошти у новозбудовані ряди ринку «Ірпінь», можуть їх втратити: про що мова
Підприємці, які вкладали кошти у ведення торгівлі у новозбудованих рядах ринку «Ірпінь» бізнесмена Володимира Співака, можуть втратити свої кошти. Це випливає із ситуації із розслідуванням кримінального провадження щодо земельних ділянок, на яких побудовані торговельні ряди, а також коментаря юридичного відділу Ірпінської міської ради, в якому заявляють про те, що збудоване є самочинним будівництвом.
«Бучанською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено за заявою міського голови Маркушина О.Г. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42 024 112 320 000 056 від
Чиновники зазначають, що фігурантами кримінальної справи є люди, пов’язані із колишнім міським головою Ірпеня Володимиром Карплюком - його бізнес-партнер Володимир Співак (власник ринку «Ірпінь»), Володимир Кравчук (племінник Карплюка) та Наталія Бойчук, яка згадується у ЗМІ у якості цивільної дружини Карплюка.
У юрвідділі зазначають, що будівництво торговельних рядів є самочинним відповідно до ст. 376 Цивільного кодексу України, оскільки воно знаходиться на земельних ділянках, які призначені для особистого сільського господарства.
«Наразі Ірпінською міською радою встановлюється законність набуття даних земельних ділянок у власність та опрацьовується механізм захисту інтересів територіальної громади від здійснення самочинного будівництва на земельних ділянках, призначених для ведення особистого селянського господарства», — йдеться у коментарі юрвідділу Ірпінської міської ради.
Нагадаємо, у липні Господарський суд Київської області зупинив будівництво житлового комплексу River Port в Ірпені, забудовниками якого є Володимир Карплюк та Володимир Співак. В Ірпінській міській раді стверджують, що земельна ділянка громади коштує близько 2 млн доларів була самовільно захоплена забудовниками без проведення земельних торгів.50
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