Не очікували: популярний актор втретє став батьком

Популярний актор, зірка серіалів «Ловець снів», «Просто Надія» Сергій Кисіль втретє став батьком. У сімʼї народилася донька. Відомо, що родина вже має двох синів — девʼяти та пʼяти років. Третю вагітність батьки тримали у секреті і досі не кажуть, яке їмʼя дали дівчинці.

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«Ми не очікували зараз народжувати, — зізнався Сергій у проєкті „ЖВЛ“. — Збиралися робити це на початку грудня. 21 листопада, виїжджаючи з паркінгу після ракетного обстрілу, відійшли води і понеслося…»

Актор зізнався, що, коли почалася війна, дружина сама захотіла народити третю дитину.

«Я казав, яка дитина, війна! — згадав Сергій. — Але потім… я зрозумів, як я хочу дівчинку».

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Сергій із синами

Сергій розказав, що мав бути присутнім на пологах, як це було з першими дітьми, але в день, коли дружина народжувала, у нього була знімальна зміна.

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«Потрібно багато зйомок, бо треба розширюватися вже, — каже актор. — Тому що скоро виженуть нас з мамою погуляти в кіно, а самі зроблять паті на квартирі. Тому треба працювати».

Нагадаємо, співак Дмитро Монатік очікує на народження третьої дитини.

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