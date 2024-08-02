«Вогонь!»: Дмитро Монатик вразив новиною (фото)
Популярний співак Дмитро Монатік, який нещодавно випустив запальний хіт, вразив новиною. На своїй сторінці у соціальній мережі Дмитро виклав світлину разом з дружиною Іриною, на якій видно, що вона при надії.
«Новини Ритмолова, — підписав фото Дмитро. - У нас буде дитина!»
Мережа відразу зреагувала на новину, та підписники почали вітати зіркове подружжя. Одними з перших поздоровили Ірину та Дмитра колеги з шоубізнесу.
«Ну нарееештііііі», — написав Володимир Дантес.
«Огооооооо», — відреагувала Надя Дорофєєва.
Пару привітали Ілона Гвоздьова, Ірина Горова, Таня Решетняк, Джамала.
«Вітаю! — написала Даша Астаф'єва. — Новина — вогонь!»
«Божеее!!! — раділи підписники. — Яке щастя. Аааааа! Нова людинка. Новий Монатік. Нове покоління. Нова віра».
«Такі новини зараз неймовірно потрібні!» — вважають шанувальники артиста.
Нагадаємо, Ірина та Дмитро Монатіки вже мають двох синів — Данилу та Платона.
Раніше «ФАКТИ» писали, що відомий хореограф вперше став батьком.
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