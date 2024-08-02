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Шоу-бізнес

«Вогонь!»: Дмитро Монатик вразив новиною (фото)

12:49 2 серпня 2024
Монатик

Популярний співак Дмитро Монатік, який нещодавно випустив запальний хіт, вразив новиною. На своїй сторінці у соціальній мережі Дмитро виклав світлину разом з дружиною Іриною, на якій видно, що вона при надії.

«Новини Ритмолова, — підписав фото Дмитро. - У нас буде дитина!»

Мережа відразу зреагувала на новину, та підписники почали вітати зіркове подружжя. Одними з перших поздоровили Ірину та Дмитра колеги з шоубізнесу.

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«Ну нарееештііііі», — написав Володимир Дантес.

«Огооооооо», — відреагувала Надя Дорофєєва.

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Пару привітали Ілона Гвоздьова, Ірина Горова, Таня Решетняк, Джамала.

«Вітаю! — написала Даша Астаф'єва. — Новина — вогонь!»

«Божеее!!! — раділи підписники. — Яке щастя. Аааааа! Нова людинка. Новий Монатік. Нове покоління. Нова віра».

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«Такі новини зараз неймовірно потрібні!» — вважають шанувальники артиста.

Нагадаємо, Ірина та Дмитро Монатіки вже мають двох синів — Данилу та Платона.

Раніше «ФАКТИ» писали, що відомий хореограф вперше став батьком.

Читайте також: «Не втрачаючи жодного дня дарма»: стало відомо, скільки Монатік заробив за виступ на весіллі на озері Комо

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