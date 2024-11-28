Без світла 10 годин і більше: після атаки російських терористів в Києві і області ввели жорсткі графіки подачі електроенергії

У четвер, 28 листопада, в результаті масованої атаки ворога, було пошкоджено енергооб'єкти у низці областей України. З огляду на це обсяг заходів обмеження буде вимушено збільшений. До кінця доби будуть застосовуватись чотири черги відключень побутових споживачів одночасно, повідомили в «Укренерго».

ВІДЕО ДНЯ

У компанії зазначили, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. А також нагадали, що «Укренерго» визначає лише кількість черг, які мають бути знеструмлені. А графіки відключень для кожної окремої черги — визначають обленерго.

РЕКЛАМА

Разом з тим, енергетики також додали, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

Актуальна інформація про графіки відключень у кожному регіоні є на сайтах чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

РЕКЛАМА

Також вони звернулись до українців щодо економного витрачання електричної енергії.

«Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком», — закликали енергетики.

РЕКЛАМА

Раніше енергетики повідомляли, що екстрені відключення світла можуть тривати до 20:00.

Нагадаємо, росіяни запустили по Україні 188 ударних дронів та ракет різних типів. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Загалом Сили ППО збили 79 ракет та 35 «шахедів», 62 ворожих безпілотники було локаційно втрачено.

272

Читайте нас у Facebook