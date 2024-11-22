Ціни продовжують зростати: що найбільше подорожчало, і коли чекати «полегшення»

Як і попереджали науковці, в Україні продовжують дорожчати промислові товари й харчові продукти.

Зокрема, гуртові ціни виробників промислової продукції у жовтні 2024 року порівняно з жовтнем минулого року зросли на 24,5%. Ціни в межах України зросли на 26,0%, за межі України — на 11,9%, свідчать дані Держстату.

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За даними статистичного відомства, харчові продукти, напої та тютюнові виробів подорожчали на 14,7%, у тому числі в межах України — на 15,0%, при експорті за межі України — на 13,5%.

Найбільше зросли ціни на виробництво молочних продуктів — на 21,2%, у т.ч. всередині України — на 20,2% та на виробництво м'яса — на 13,5%, у тому числі всередині України — на 13,8%.

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Водночас ціни виробників цукру впали протягом року на 3,9%, у тому числі всередині України — на 3,0%.

Нагадаємо, за даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні у жовтні склало 1,8%. Річна інфляція сягнула 9,7%. Продукти харчування та безалкогольні напої за рік подорожчали на 10,8%.

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За даними НБУ, найближчими місяцями інфляційний тиск зберігатиметься через меншу, ніж торік, пропозиції окремих продуктів харчування, розширення сукупного попиту внаслідок значних бюджетних видатків, високих темпів зростання заробітних плат та дефіциту електроенергії під час опалювального сезону.

В НБУ очікують, що вже до кінця року інфляція може перевищити 10%. Разом з тим, фахівці Нацбанку вважають, що інфляція піде на спад навесні 2025 року, а наприкінці 2025 року становитиме 6,9%. Це може привести до зниження низки важливих товарів.

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Водночас експерти наполегливо радять не чекати спаду інфляції, а інвестувати наявні гроші в перспективні напрямки ринку — зокрема, в криптовалюту.

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