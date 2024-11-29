Взагалі смаку немає: Леся Нікітюк різко відповіла хейтерам

Популярна телеведуча та акторка Леся Нікітюк, яка вразила новиною про свого коханого, звернулася до шанувальників. На сторінці у соціальній мережі Леся виклала світлини, на яких вона у зовсім незвичному образі — нова зачіска, шкіряний костюм, гольфи. Ведуча пояснила, що вона любить змінюватися і за рік змінила свою зачіску чотири рази.

ВІДЕО ДНЯ

— Хочеться в кожному новому сезоні виглядати по-іншому, ще цікавіше, — написала Леся. — Та й вам, мені здається, теж цікавіше дивитися на зміни. Дякую всім за приємні коментарі. За неприємні теж… Я вас блочу і видаляю, бо ви не шарите.

Підписники Лесі, дійсно, по-різному відреагували на зміну образу.

РЕКЛАМА

— Наче пластилінова, — написали у коментарях.

— Взагалі смаку немає той Saint! — зазначили у дописі. — Взагалі!

РЕКЛАМА

Леся вирішила відповісти всім своїм хейтерам, зауваживши, що 10 років роботи на телебаченні зробили її інфлюенсеркою і вона лише показує нові тенденції.

— А я, бляха, в телевізорі працюю вже 10 років! — зауважила ведуча. - І вам ті колготки, плаття і костюми показую, ну або такі, як я: інфлюенсери, артисти. А ви вже собі вибирайте, що вам більше підходить. А якщо не підходить, то чекайте наступний костюм.

РЕКЛАМА

Раніше писали, що хейтери «зіштовхнули лобами» Аллу Пугачову та Софію Ротару.

192

Читайте нас у Facebook