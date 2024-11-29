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Життєво необхідно: експерт пояснив, чому так важлива добудова ХАЕС

16:43 29 листопада 2024
ХАЕС

Ядерна енергетика є основою для сталого розвитку добробуту та забезпечення екологічних цілей, вважає економіст Борис Кушнирук. За його словами, все більше країн світу офіційно проголошують своє бажання сприяти розвитку ядерної енергетики. Тому Україна має невідкладно зосередитися на розбудові атомної енергетики, зокрема на добудові 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС.

«Добудова двох блоків ХАЕС, готових на 25−75%, дозволить забезпечити додаткові 2,2 ГВт потужності. Це критично важливо для відновлення промисловості у повоєнний період. Без дешевої атомної енергії неможливо досягти економічної стабільності», — написав експерт на своїй сторінці у соцмережі.

Він нагадав, що на конференції COP29, яка пройшла у листопаді 2024 року в Баку, ще шість країн підписали декларацію про потрійне збільшення потужностей АЕС до 2050 року. Наразі серед підписантів — США, Велика Британія, Франція, Японія, Канада та Україна. Ці держави роблять ставку на ядерну енергетику як ключовий інструмент забезпечення кліматичних цілей та енергетичної безпеки.

«Україна вже розпочала масштабну перебудову свого енергосектору, будуючи невеликі газотурбінні, вітрові та сонячні електростанції. Але важливо розуміти, що такі об’єкти лише доповнюють атомну генерацію. Саме АЕС можуть забезпечити великі обсяги дешевої та стабільної енергії, яка необхідна для економічного відновлення країни», — наголосив Кушнірук.

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Нагадаємо, добудову ХАЕС офіційно підтримали США та ЄС. Крім цього, Україна вивчає перспективи будівництва нових реакторів за участі компанії Westinghouse та розробляє оновлену енергетичну стратегію, яка включатиме розвиток малих модульних реакторів (SMR). Ці кроки мають забезпечити енергетичну незалежність та сталий розвиток країни.

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