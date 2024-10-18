У 2024 році ворог внаслідок ударів по нашій енергосистемі пошкодив або повністю вивів з ладу близько 9 гігаватів потужностей. Але нові блоки ХАЕС допоможуть компенсувати ці втрати, додавши до енергосистеми 2−2,2 тисячі мегаватів. Це стане важливим кроком для відновлення енергетичної інфраструктури України та надасть значний економічний імпульс. Про це заявив народний депутат Сергій Нагорняк, коментуючи добудову двох енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції.

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«Ми знаємо, що ворог лише за 2024 рік вивів із ладу, або пошкодив, або повністю вивів з ладу біля 9 гігаватів потужностей. А мова йде про добудову якраз двох блоків, це дасть в систему 2−2,2 тисячі мегаватів потужності», — зазначив Нагорняк.

За його словами, важливо, що більшість робіт з будівництва будуть виконувати українські компанії, як державні, так і приватні. Лише атомні реактори закуповуються за кордоном, тоді як решта обладнання та послуг надаватимуть вітчизняні підприємства. Це сприятиме, за його словами, збереженню фінансових ресурсів у країні та підтримає національну економіку.

«Українські атомники і люди, які дотичні до цього, будуть виконувати ці роботи. Тому якраз і тут фокус на економіку, що ті кошти, які витратить „Енергоатом“, залишаться в країні», — підкреслив Нагорняк.

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Депутат також наголосив, що стабільні енергетичні потужності є ключовим фактором для залучення інвестицій. За його словами, перше, що цікавить інвесторів, це наявність надійного електропостачання в регіоні для будівництва підприємств. Якщо таких потужностей немає, регіон вважається дефіцитним.

Як писали ФАКТИ, у червні профільний комітет Верховної Ради підтримав прийняття законопроєкту про добудову двох блоків Хмельницької АЕС. Зазначається, що законопроєкт має бути включено до порядку денного найближчим часом.

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Фото: Вікіпедія

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