Компанія Westinghouse готова підтримати добудову блоків ХАЕС: про що йдеться

У компанії Westinghouse заявили про свою готовність підтримати розвиток атомної енергетики в Україні та сприяти будівництву нових енергоблоків. Зокрема, у компанії зазначили, що використання сучасних технологій Westinghouse допоможе Україні зміцнити свою енергетичну незалежність і інтегруватися в глобальний енергетичний ринок. Про це йдеться у дописі компанії в LinkedIn.

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«Ми цінуємо наше багаторічне партнерство з „Енергоатомом“. Вважаємо, що успішна реалізація спільних проєктів у короткостроковій перспективі стане важливим кроком для забезпечення сталого розвитку енергетичного сектору України», — йдеться в заяві компанії.

Як писали «ФАКТИ», наразі Україна очікує на ухвалення парламентом законопроєкту про добудову блоків 3 та 4 Хмельницької АЕС. Це додасть енергосистемі країни додаткові 2 гігавати потужності та дозволить компенсувати дефіцит електроенергії, що виник через втрату потужностей Запорізької АЕС. Завдяки цьому проєкту можна буде зберегти стабільність енергосистеми та забезпечити достатню кількість електроенергії для населення та промисловості. Раніше добудову енергоблоків вже підтримало МАГАТЕ.

Нагадаємо, згідно з опитуванням соціологічної служби «Рейтинг», майже 80% українців схвалюють добудову атомних блоків на Хмельницькій АЕС.

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