Юрій Максимов вдруге у кар'єрі очолив команду УПЛ (фото)

Знаменитий ексфутболіст «Динамо», «Вердера» та збірної України 55-річний Юрій Максимов, який залишався без роботи після розформування «Дніпра-1», вдруге у кар'єрі призначений головним тренером «Ворскли», повідомляє офіційний сайт полтавського клубу. Контракт розрахований до 30 червня 2026 року.

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На цій посаді фахівець змінив відправленого у відставку Сергія Долганського, за якого «Ворскла» йде у турнірній таблиці УПЛ на 12-му місці. Як відомо, раніше Максимов очолював «біло-зелених» з листопада 2019-го до травня 2022-го.

До штабу колишнього наставника ЦСКА, «Оболоні», «Кривбаса», донецького «Металурга», «Мордовії» (росія), «Тараза» (Казахстан), «Кешлі» (Азербайджан), «Звягеля» та «Дніпра-1» увійдуть його звичні помічники — Микола Іщенко та Сергій Ревут, а також Долганський, який тепер відповідатиме за роботу з воротарями.

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Першу зустріч під керівництвом нового-старого наставника «Ворскла» проведе у неділю, 27 жовтня, у Рівному проти «Вереса» у рамках 11-го туру чемпіонату України.

Додамо, що футболіст Юрій Максимов, який зіграв 27 матчів і забив 5 м'ячів за збірну України, — триразовий чемпіон країни та володар національного Кубка у складі «Динамо», а також володар Кубка Німеччини і Кубка Інтертото у футболці «Вердера».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що екстренер «Шахтаря» Патрік ван Леувен провалив дебют на чолі нової команди.

Фото ФК «Ворскла»

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