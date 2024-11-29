«Трохи сц#котно»: Олега Винника жорстко розкритикували після оголошення про концерт у Варшаві

Ведучий Слава Дьомін прокоментував повідомлення про повернення скандального співака Олега Винника на велику сцену та проведення ним концерту у Варшаві.

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«Коли гроші закінчилися, і ти везеш „ковток свіжого повітря“ до Варшави. Але не в Україну. Тому що в Україні ти боїшся з'являтися. Раптом ще ТЦК зупинить», — написав він у Telegram.

Ведучий вважає, що у таких артистів є лише один шлях — гастролювати містами за кордоном.

«Є такі артисти, які, будучи закордоном весь цей час, перетворились на вигнанців в Україні (в творчому розумінні) і тепер у них один шлях — гастролювати по містах закордоном і збирати крихти з тих українців, які закордоном жили або вже живуть. І ці артисти саме там будуть розповідати як люблять Україну і як тужать за нею. Бо там легше навішати лапшу на вуха… А приїхати до Чернігова, Сум, Харкова, Херсона і посидіти в укритті трохи сцикотно», — вважає він.

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Нагадаємо, з України до Німеччини Олег Винник виїхав на початку повномасштабного вторгнення. Співак не з'являвся на публіці, не брав участі у благодійних концертах і не вів соціальні мережі. У серпні 2024 року артист з'явився з новою піснею «Мої люди» і заявив, що починає все з «чистого листа». Втім, повернення артиста не викликало захоплення у публіки, яка вважає, що співак втік від війни у безпечну Німеччину, і тепер, коли стали закінчуватися гроші, хоче повернутися до глядачів, які поки ще пам'ятають його.

Фото з Вікіпедії

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