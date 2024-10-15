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Шоу-бізнес

Обізвали «зрадником» і запитали про оновлення даних: «вовчиці» відомого співака організували епічний поєдинок з його хейтерами

19:16 15 жовтня 2024
Винник

Співак Олег Винник, який втік від війни у Німеччину, де вирощує на балконі помідори, вирішив поспілкуватися зі своїми колишніми і потенційно майбутніми шанувальниками в Україні.

Для цього в своєму акаунті у соціальній мережі артист розмістив відео з фрагментом виступу на одному з концертів до війни.

Як і слід було чекати, «на вогник» публікації завітали як шанувальниці Олега Анатолійовича, так і його хейтери.

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Спочатку здавалося, що останні починають брати верх — вовчицям навіть довелося втішати свого улюбленця.

«Олежку, не опускай руки», — написала Alexandra 541.

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На що співак відповів: «Не дочекаються!».

Обмін образливими словами і вихваляннями співака тривав досить довго, але кінець кінцем «вовчиці», здається, «перемогли», адже вони захищали свого кумира, а хейтерам просто кортіло полаяти людину, яку вони вважають ухилянтом.

Втім, схоже, що після війни подібні «битви» розгоряться з новою силою.

Нагадаємо, днями стало відомо про «зраду» ще одного відомого ухилянта: на щастя, йшлося про футбольні уподобання Потапа.

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