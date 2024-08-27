«Я нікуди не тікав»: Олег Винник виступив з новою заявою

Популярний у довоєнні роки співак Олег Винник, який на початку повномасштабного вторгнення покинув Україну й досі не повернувся, вкотре прокоментував своє зникнення. За словами Олега, він нікуди не тікав, а поїхав, бо давно вже живе на дві країни та мав проблеми зі здоровʼям.

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— Я нікуди не тікав, щоб кудись повертатись, це не в моєму стилі, — прокоментував Олег ситуацію в прямому етері проєкту «Говорить вся країна». — І я в кінці кінців роблю свою справу. Я дякую своїм шанувальникам, що ходили на концерти й платили кошти. І слава тобі Господи, що я їх не потратив. Я не заробляв на війні, а все віддавав, віддаю і буду віддавати далі. Якби Господь не давав мені пісні, то ми б не спілкувалися з вами сьогодні. Вони є, вони пишуться.

На питання ведучого, чи вважає співак, що його місце на українській сцені вже зайняте іншими молодими та перспективними артистами, Олег відповів, що в нього немає часу на ці роздуми.

— Мені байдуже, хто і що говорить та видумує, — прокоментував співак. — Не потрібно займати чиюсь нішу. Будьте собою, знайдіть своє лице. І не намагайтеся на чужому коні доїхати до раю. В кінці кінців, я вже до сьогоднішнього дня стільки бачив своїх дублерів. Дай Бог їм всього, що вони бажають. Мене це не цікавить. Мене цікавить тільки те, коли настане Перемога і коли ми будемо жити в мирі.

Винник зауважив, що йому зараз нецікаво записувати з кимось дуети, а охочих зробити це у нього стоїть черга.



— В мене до сьогоднішнього дня стоїть черга за дуетами, — сказав артист. — Мені це абсолютно не цікаво. Мені цікаво тільки одне: коли настане Перемога?

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Нагадаємо, раніше колишній продюсер співака розповів, як Винник тікав з України.

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