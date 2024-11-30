У принца Гаррі та Меган Маркл виникли проблеми через будинок у Португалії

Герцог і герцогиня Сассекські витратили 4,7 мільйона доларів на нерухомість в Португалії. А саме — на одну з 300 резиденцій у гольф-клубі CostaTerra та Ocean Club площею 722 акри, який розташований недалеко від Лісабона. Однак вілла ще не готова до переїзду і буде використовуватися парою лише як будинок для відпочинку, повідомили ЗМІ.

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Згідно з новим звітом, розкішна резиденція принца Гаррі та Меган Маркл досі «незавершена».

«Вілла в Португалії — це більше інвестиція, будівництво ще навіть не завершено, — сказав інсайдер. — Це не було придбано як новий будинок, а більше як місце для відпустки та те, у що вони можуть вкласти гроші, щоб захистити свої активи».

Перш ніж Сассекські зможуть насолодитися новою резиденцією в Португалії, вони стикнуться ще з однією серйозною перешкодою — громадянством Європейського Союзу. Таке громадянство дозволить подружжю вільно подорожувати шенгенською зоною, яка охоплює 29 країн. Тим не менш схоже, що Меган та Гаррі не збираються залишати США найближчим часом, попри те, що їхні близькі друзі актриса Еллен ДеДженерес зі своєю дружиною Поршею де Россі зробили такий крок.

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«Меган є громадянкою США, а Арчі щойно почав навчатися в новій школі, тому покинути місце, яке вони називають домом, навіть не варіант», — каже джерело.

Раніше інсайдери висловлювали припущення, що Меган і Гаррі, які одружилися у 2018 році, шукали дім у Португалії, оскільки життя в США виявилося не таким, «як вони думали». Інші вважають, що перемога новообраного президента Дональда Трампа зіграла свою роль у їхньому рішенні.

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Фото: Getty Images

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