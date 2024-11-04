Довгий шлях додому: стало відомо, чому Гаррі та Меган вирішили купити будинок у Португалії

Принц Гаррі та Меган Маркл наважились купили будинок у Португалії всупереч тому, що їхні майбутні сусіди — зірки Голлівуду та арабські шейхи — незадоволені цим.

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Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

За словами колишнього дворецького короля Чарльза III Гранта Харролда, причина відчайдушних пошуків житла у ЄС — в тому, що життя в США виявилося не таким райдужним, яким його собі уявляли Гаррі та Меган.

«Життя в Штатах виявилося не таким райдужним, яким вони собі його уявляли», — говорить він.

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Поки що різні джерела говорять, що подружжя вже купило будинок, інші це заперечують, але правда, як завжди — посередині.

Герцог та герцогиня Сассекські вирішили зупинити свій вибір на одній із 300 резиденцій, які незабаром будуть побудовані на території елітного комплексу CostaTerra Golf та Ocean Club площею 722 акра приблизно за 130 км на південь від Лісабона. Імовірно, пара виклала за покупку понад 4,7 мільйона доларів.

За словами колишнього особистого дворецького короля Чарльза, чутки про переїзд пари до Європи свідчать про те, що Гаррі і Меган поступово «повертаються до Великобританії».

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«Так, багато людей, які від'їжджають у інші країни, іноді повертаються додому, і я не думаю, що буде щось незвичайне в тому, що Гаррі і Меган залишать США і повернуться до Європи. Можливо, у них такий «довгий шлях до Великобританії», — сказав з усмішкою Харролд журналістам.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що покупка нерухомості у Португалії може дозволити подружжю отримати «золоту візу», яка надасть їм безвізовий доступ до Шенгенської зони Європейського союзу і до рідної Великобританії.

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