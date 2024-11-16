Новий президент США Дональд Трамп може відмовити принцу Гаррі у візі в країну за допомогою свого держсекретаря. Хоча ім’я його ще не визначено, припускають, що посаду може отримати Рік Гренелл, колишній посол США в Німеччині. Він також виконував обов’язки директора національної розвідки під час першого терміну пана Трампа, пише Geo.tv.

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ЗМІ нагадали, що Рік зробив сміливе зауваження під час інтерв’ю Меган і Гаррі з Опрою Вінфрі у 2021 році. Він сказав: «Меган Маркл — класична американська прогресивна людина. Вона не хоче виконувати роботу, але обурена, що не отримує безкоштовних подарунків».

Тим часом герцогиня Сассекська, яка цього року була в основному на задньому плані, рекламує свій бренд стилю життя під назвою American Riviera Orchard з подарунковими пакетами.

«Меган ретельно збирала подарункові пакети, наповнені вибором усіх її улюблених речей, — розповів інсайдер Closer Magazine. — І, звичайно, великою кількістю її варення — щоб надіслати самим відомим особам в Голлівуді».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що принц Гаррі та Меган Маркл незадоволені перемогою Трампа.

Фото: getty images

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