41.39 / 41.91 43.68 / 44.39
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Найближчими тижнями ми побачимо російський сплеск: аналітик спрогнозував дії путіна

17:25 30 листопада 2024
удар РФ по Україні

Вже майже три роки енергетична інфраструктура України зазнає ударів ворога, щоб знизити моральний дух населення. Так вважає військовий аналітик Шон Белл.

«Але ще одна причина полягає в тому, що президент Зеленський сказав, що оборонна промисловість в Україні збирається виробляти мільйон безпілотників на рік. Якщо ви позбавитеся потужної промисловості, ви не зможете створювати дрони. Цікаво те, що Україна стала дуже ефективною у відновленні роботи енергетичних мереж, але, звичайно, це неминуче закінчується деякими перервами. Чому зараз? Майже напевно, тому що зараз зима, там стає шалено холодно», — сказав аналітик.

Белл додав, що перспектива початку президентства Дональда Трампа 20 січня також буде фактором стратегії москви.

«Це не випадково, ми наближаємося до 20 січня, путін тисне в Україні на все, що може, щоб не тільки взяти якомога більше території, але й максимально знизити моральний дух українців на момент потенційних переговорів. Я підозрюю, що ми побачимо сплеск протягом наступних тижнів»,.- прогнозує військовий аналітик Шон Белл.

РЕКЛАМА

Раніше Шон Белл пояснив, чому путін вдарив балістичною ракетою по Україні саме зараз.

РЕКЛАМА

62

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ектор Хіменес-Браво з Ольгою Мартиновською та Володимиром Ярославським

Сумно і радісно: судді «МастерШеф» попрощалися з знімальним павільйоном проєкту

Гороскоп

Тельцям слід уникати конфліктних ситуацій, а Дівам не варто давати порожні обіцянки: гороскоп на 30 листопада

Пугачова та Ротару

Поки Галкін повертався додому: в Мережі згадали, як колись хейтери вирішили «зіштовхнути лобами» Ротару та Пугачову

Оселедець

Естонська закуска з оселедцем: бюджетно та винятково смачно

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту