Найближчими тижнями ми побачимо російський сплеск: аналітик спрогнозував дії путіна

Вже майже три роки енергетична інфраструктура України зазнає ударів ворога, щоб знизити моральний дух населення. Так вважає військовий аналітик Шон Белл.

«Але ще одна причина полягає в тому, що президент Зеленський сказав, що оборонна промисловість в Україні збирається виробляти мільйон безпілотників на рік. Якщо ви позбавитеся потужної промисловості, ви не зможете створювати дрони. Цікаво те, що Україна стала дуже ефективною у відновленні роботи енергетичних мереж, але, звичайно, це неминуче закінчується деякими перервами. Чому зараз? Майже напевно, тому що зараз зима, там стає шалено холодно», — сказав аналітик.

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Белл додав, що перспектива початку президентства Дональда Трампа 20 січня також буде фактором стратегії москви.

«Це не випадково, ми наближаємося до 20 січня, путін тисне в Україні на все, що може, щоб не тільки взяти якомога більше території, але й максимально знизити моральний дух українців на момент потенційних переговорів. Я підозрюю, що ми побачимо сплеск протягом наступних тижнів»,.- прогнозує військовий аналітик Шон Белл.

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Раніше Шон Белл пояснив, чому путін вдарив балістичною ракетою по Україні саме зараз.

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