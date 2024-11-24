Ознаки паніки: експерт пояснив, чому путін вдарив балістичною ракетою по Україні саме зараз

Рішення росії запустити експериментальну балістичну ракету по Україні домінувало в заголовках світових новин. У своєму нічному зверненні президент путін заявив, що неядерна балістична ракета була націлена на українську оборонну промисловість і що вона була запущена у відповідь на схвалення Заходом використання Україною зброї великої дальності на території росії. Однак за цією явно тривожною подією очевидно, що росія просто продовжує свій панікерський наратив, покликаний стримати Захід від продовження фінансової та військової підтримки України, пояснює військовий аналітик Шон Белл.

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«Надзвичайно рідко нові або експериментальні військові можливості демонструються перед потенційними супротивниками, оскільки такі демонстрації надають неоціненні дані для аналізу, що дозволяє виявити вразливі місця, — вважає аналітик. — Крім того, росія має дуже невелику кількість цих нових ракет, тому військова корисність такої зброї у найближчій перспективі дуже обмежена.

То чому ж росія завдала удар саме в цей час? Більшість даних про можливості «Орєшніка» надали росіяни, зокрема, що це балістична ракета середньої дальності. Передбачуваний російський меседж зрозумілий — Європа та США знаходяться в зоні дії сучасної російської зброї. Проте у рф є тисячі балістичних ракет, здатних вражати цілі по всьому світу. Тому очевидний намір цієї останньої демонстрації президента путіна полягає в тому, щоб залякати Захід — це не нова здатність!"

На думку експерта, рф постійно намагається утримати Захід від підтримки України через погрози ескалації. Водночас немає жодних доказів того, що росія має будь-який справжній апетит до ширшого конфлікту з НАТО.

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«Крім того, росія несе відповідальність за незаконне вторгнення в Україну, знищення громад і сотні тисяч жертв. росія закуповувала зброю в Ірану та Північної Кореї, використовувала технології подвійного призначення для військових цілей у Китаї, а також направила північнокорейські війська у війну в Україні. Тому припущення про те, що Захід посилив конфлікт, надавши зброю Україні, не має жодного доказу. Слід зазначити, що США отримали попередження про майбутній запуск балістичної ракети росіянами через встановлені канали зменшення ядерного ризику, що є чітким свідченням того, що, попри російську риторику, немає бажання будь-якої ядерної ескалації», — запевняє Шон Белл.

Додамо, що автоитетний дипломат і політик Валерій Чалий теж вважає, що обстріл Дніпра 21 листопада — сигнал не Україні, а Заходу. Тим часом європейські сателіти путіна вже підхопили російський наратив про можливість ядерного удару.



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