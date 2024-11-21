Дональд Трамп може піти на вирішальний крок у боротьбі проти путіна: про що йде мова

Дональд Трамп здобув вирішальну перемогу на виборах, але його перемога викликала занепокоєння в Україні щодо того, як це може вплинути на підтримку США у війні. Є побоювання, що Трамп може змусити Україну укласти важку угоду про припинення вогню. Але є версія, що він міг би застосувати інший підхід, пише Daily Express.

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Ніколас Драммонд, експерт з питань безпеки та оборони, заявив Daily Express, що Дональд Трамп може дати Україні ядерну зброю.

«Протягом наступних чотирьох років росія переозброїться, але також Україна відновиться, переозброїться і підготується. Ця підготовка може полягати в тому, що США нададуть Україні ядерну зброю. Угоду можуть укласти дуже тихо, і раптом Україна стане дуже могутньою. Зеленський зможе сказати: «У нас є ядерна зброя, і якщо ви на нас нападете, ми розбомбимо москву. Ви можете уявити, що це буде для путіна?»

Це може бути козирною картою Трампа. З одного боку, було б необачно дати Україні ядерну зброю, а з іншого — це можливість відновити баланс миру та сили в регіоні, йдеться у публікації.

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«США можуть сказати, що дадуть Україні ядерну зброю, але скажуть, що вона не може приєднатися до НАТО».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що історик Андреас Реддер вважає фатальною помилкою Бухарестський саміт НАТО 2008 року, на якому Україні було обіцяно членство в НАТО, але не було узгоджено жодного конкретного кроку. Це вивело Україну в сіру зону, де в неї вторгся путін. Вчений застерігає від повторення цього сценарію.

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